Brasília

Luiz Barsi é conhecido como o Warren Buffet brasileiro por ser o maior investidor individual da Bolsa. Sua carteira, que soma mais de R$ 4 bilhões aplicados na corretora Boa Vista, é um caso de sucesso que vem inspirando seguidores nas redes sociais e até em cursos universitários de gestão.

Em entrevista ao Painel S.A., Maurício Ferrentini, um empresário amigo de Barsi, acusa o megainvestidor de lhe ter causado um prejuízo de R$ 14,4 milhões.

O investidor Luiz Barsi, maior investidor individual da Bolsa - 13.jul.2022-Carla Carniel/REUTERS

Ferrentini, que fez uma representação à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ao MPF (Ministério Público Federal), afirma que seu gestor na corretora Boa Vista só agia com aval de Barsi.

Sustenta que, contrariando sua recomendação, Barsi determinou a compra de R$ 15,9 milhões em ações do IRB Brasil, em 2021. Em 2023, esse dinheiro quase virou pó e, hoje, essa posição está avaliada em R$ 1,5 milhão.

Via assessoria, Barsi negou ser sócio da Boa Vista e disse que só administra sua própria carteira de investimento.

"[Barsi] Não possui vínculos societários com a Boa Vista Investimentos, escritório de Agente Autônomos de Investimentos", disse em nota.

"[Ele] é um cliente da Boa Vista, como qualquer outro. Não administra carteiras de terceiros, a não ser a sua própria, e não atua como assessor de investimentos."

O investidor disse que defendeu, publicamente, sua crença no potencial restabelecimento do IRB [resseguradora], informando que manteria sua posição [participação acionária] na empresa "por acreditar ser um investimento de longo prazo" – conhecido no mercado como "buy and hold" [compre e espere, em tradução livre].

"Todas as informações veiculadas em diversas entrevistas são fornecidas com base em seu conhecimento e experiência pessoal no mercado de ações, nunca com o intuito de prometer resultados específicos ou fazer declarações enganosas para induzir qualquer investidor, incluindo Maurício Ferrentini, a tomar decisões financeiras", disse.

"As pessoas se espelham em Barsi, tal como se espelham em qualquer investidor de tamanha notoriedade. E ninguém pode ser punido por ser modelo de um sucesso notório."

Barsi afirma ainda que Maurício Ferrentini é um investidor profissional e que, como tal, desfruta de certos direitos e obrigações.

"Investidores profissionais têm acesso a uma gama mais ampla de produtos e investimentos no mercado financeiro. Cada investidor profissional é responsável por suas próprias decisões. É importante destacar que essa classificação como investidor profissional tem o propósito de reconhecer a experiência e a capacidade financeira dos investidores."

Sobre a indicação de Louise Barsi ao conselho fiscal do IRB, Barsi diz que ela é integrante do comitê de auditoria e foi empossada em julho de 2022.

"Ou seja, um ano depois que Barsi investiu na Companhia."

Em relação à notificação pela CVM e MPF, ele esclarece que não recebeu qualquer comunicado até o momento.

Com Paulo Ricardo Martins