Brasília

Maurício Ferrentini é amigo de Luiz Barsi, maior investidor da Bolsa conhecido como Warren Buffet brasileiro. Ambos aplicam pela gestora Boa Vista. Enquanto Barsi possui bilhões em carteira, Ferrentini perdeu quase R$ 16 milhões –de um total de R$ 21,5 milhões.

O prejuízo se deve a uma aplicação malsucedida que, segundo Ferrentini, não teve aval do assessor de sua conta que, contrariado, teve de obedecer à recomendação de Barsi.

O bilionário nega veementemente qualquer ingerência na Boa Vista e nas aplicações do amigo. Mas documentos entregues à CVM e ao MPF mostram que o caso não é bem assim. As investigações estão em curso.

Maurício Ferrentini, investidor que acusa Luiz Barsi, maior aplicador individual da Bolsa, de prejudicar seus investimentos - 01.dez.2023-Divulgação

Por que o sr aplicou quase todo seu dinheiro em ações de uma empresa só?

Foi uma recomendação de Barsi. Ele é o maior investidor da Bolsa, tem mais de R$ 4 bilhões em carteira aplicados pela Boa Vista [gestora]. Naquele momento, eu falei para ele que precisava ter uma renda mensal de R$ 150 mil e ele me propôs investir no IRB Brasil [resseguradora]. Segundo ele, isso triplicaria meu patrimônio.

Essa empresa foi investigada por corrupção e também houve casos de fraude.

Sim, mas Barsi me disse que era amigo do presidente do IRB e que a empresa passaria por um processo de reestruturação, ficaria zeradinha com perspectivas de ganhos muito significativos.

Ele tinha informação privilegiada?

Não sei. Ele dizia que tinha contato constante com o presidente do IRB. Quando o maior investidor da Bolsa recomenda entrar num negócio em que ele já detém 3% das ações, diz que está ampliando para 5%, e é amigo de quem comanda a empresa, você confia.

Mas como ele poderia saber que o IRB teria bom desempenho?

A filha dele, a Louise, foi participar do conselho fiscal do IRB seis meses após ele ter me recomendado a compra da ação. Tentaram depois que ela assumisse um assento no conselho de administração, mas os bancos vetaram.

Barsi é o gestor de sua carteira?

Ele me dava recomendações, assim como dá sugestões de investimento diretamente para várias pessoas. Em junho de 2021, ele enviou um e-mail para vários contatos recomendando a compra da ação do IRB, dizendo que poucas empresas possuíam estrutura de caixa tão superior ao seu valor de mercado. Transferi minhas aplicações para a corretora Boa Vista, por recomendação do Barsi, que passou a operar por lá. Meu então assessor de investimentos na Boa Vista não faz nada sem o aval do Barsi.

Como assim?

sse analista que acompanhava meus investimentos sempre falava em nome do Barsi, me repassava o que o Barsi determinava fazer. O analista comentava que o Barsi frequentava a corretora Boa Vista diariamente.

O que disse o seu assessor sobre a aplicação no IRB?

Ele demonstrou preocupação, mas acatou a orientação do Barsi.

O senhor tem provas disso?

Toda a troca de mensagens, por e-email e whatsApp, além de áudios. É o que sustenta minha representação na CVM e no MPF.

Quanto o senhor perdeu?

Investi R$ 15,9 milhões e esse dinheiro virou menos de R$ 1,5 milhão entre 2021 e 2023.

O que pretende fazer?

Em uma das conversas, Barsi assumiu ter cometido um erro. Depois de muita insistência minha, ele Depois, ele mudou de ideia sobre as ações e só me pagou R$ 5 milhões até agora.

Quando as ações começaram a se desvalorizar eu procurei o Barsi diretamente várias vezes. Em uma das conversas, ele assumiu ter cometido um erro ao me indicar o IRB e disse que encontrariam, ele e o pessoal da Boa Vista, uma forma de resolver. O tempo foi passando, eu precisava daquele rendimento mensal, e nada. Depois de muita insistência minha, Barsi propôs me ressarcir devolvendo, inicialmente, R$ 7,5 milhões e ficar com metade de minhas ações. Então fizeram um contrato de mútuo, tendo como garantia um imóvel meu. Mas, ao final, o Barsi só me transferiu R$ 5 milhões e desistiu das ações.

Isso foi um empréstimo, não um ressarcimento.

Essa foi a maneira que eles encontraram para minimizar meu prejuízo e, de certa forma, reconhecer o erro e a responsabilidade. Recebi uma mensagem do analista da Boa Vista explicando que uma advogada estava vendo uma forma dessa operação acontecer sem envolver ações porque a CVM poderia fiscalizar.

Por quê?

Creio que, se envolvesse ações, estaria assumindo no papel que me causou perdas ao recomendar investimentos.

O sr sabe se ele tem registro para exercer esse tipo de atividade?

Não tem.

Ele é o dono da Boa Vista?

Não saberia dizer.

RAIO-X

Idade: 56

Formação: Direito (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Atividade: Iniciou sua carreira em uma empresa da família, o Diário Popular; em 2008, montou seu próprio negócio, voltado para distribuição de insumos e equipamentos para fábrica de baterias automotivas e industriais

Com Paulo Ricardo Martins