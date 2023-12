Brasília

A fritura do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, segue em fogo alto. A campanha agora é pelo reajuste considerado discreto no preço do QAV, o querosene de aviação.

Na sexta (1), a estatal anunciou um corte de R$ 0,26 por litro do combustível, um dos itens que mais pesam no preço da passagem aérea. Para o ministério, esse corte deveria ter sido de R$ 0,54 por litro.

A tensão entre Silveira e Prates vem escalando nas últimas quatro semanas. No centro das discussões está a suposta pressão do presidente Lula por reduções no preço dos combustíveis –gasolina, diesel e QAV.

Silveira diz que já teve diversas conversas com Prates sobre o assunto. Para ele, a Petrobras vem reduzindo preços muito abaixo da variação internacional (o chamado Preço Paritário Internacional). Também há divergências sobre a política de investimento da petroleira. A ideia do governo é "abrasileirar" a estrutura de preços dos combustíveis.

Prates afirma que o ministro não entende o que isso significa. Ele diz que Lula nunca deu qualquer diretriz sobre redução dos preços.

O presidente da Petrobras considera que, com o fim do PPI, os reajustes não precisam mais ser diários e, por isso, os movimentos de remarcação (para cima ou para baixo) precisam ser muito bem calculados.

A avaliação na Petrobras é que essa disputa entre Silveira e Prates esconde a intenção do próprio ministro em tirá-lo do comando da companhia.

No governo há uma divisão de forças. A ala política do Planalto acha que é melhor uma substituição. A ala econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) defende Prates.

