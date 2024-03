Brasília

A Desenvolve SP tornou-se a primeira agência de fomento do país a ter autorização do Banco Central para operar diretamente no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SBP).

Antes, a agência precisava de uma intermediação bancária para que seus financiamentos de demais transações fossem realizados.

Vista da bandeira de São Paulo sob o antigo edifício Banespa (atual Santander), desde a estátua de Jose Bonifácio, na Praça do Patriarca, região central - Eduardo Knapp - 23.jan.13/Folhapress

Com o upgrade, a Desenvolve SP passará a atuar por meio da Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) e do Sistema de Transferência de Reservas (STR), responsável pela liquidação final de todas as obrigações financeiras realizadas no país.

A agência é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo.

Com Diego Felix