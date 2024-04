Brasília

O segundo bloco de portos e terminais a serem concedidos pelo governo federal preveem R$ 2,5 bilhões em investimentos e estão previstos para serem leiloados na B3 em setembro.

Na lista do Ministério de Portos e Aeroportos e da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) constam cinco unidades portuárias localizadas em Itaguaí/RJ (para granel mineral), Vila do Conde/PA (granel mineral fertilizantes), Fortaleza/CE (contêineres) e duas em Santana/AP (granel vegetal).

Região portuária de Itaguaí, no Rio de Janeiro - Pablo Porciuncula - 27.mar.24/AFP

A Antaq marcou os primeiros leilões de portos para o dia 23 de maio. No primeiro bloco, serão arrendados seis terminais: quatro áreas no porto de Recife, uma no Rio de Janeiro e uma no Porto de Rio Grande (RS).

A Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do ministério trabalha para fazer um terceiro bloco de leilões ainda este ano, com mais seis concessões, fechando as 16 áreas programadas para este ano.

Com Diego Felix