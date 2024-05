Brasília

Brasília desponta como um polo fora do eixo Rio-SP para grandes shows internacionais. Depois de receber Paul McCartney e Red Hot Chili Peppers, a concessionária da Arena BRB Mané Garrincha tentou atrair Madonna para um show no estádio, mas não foi possível devido à exclusividade acertada entre a musa do pop e o Itaú.

Nesta quarta (8), Bruno Mars anunciou um segundo show na capital federal após os ingressos do primeiro se esgotarem em poucas horas.

O cantor Bruno Mars em show no festival The Town, em São Paulo - Divulgação

Vencedor de 14 Grammys, Mars fará sua segunda apresentação na Arena BRB Mané Garrincha em 18 de outubro.

É a primeira vez que Brasília receberá um espetáculo internacional com duas datas confirmadas no estádio, que conta com capacidade para 70 mil pessoas.

A pré-venda (exclusiva para clientes Santander) do primeiro show, em 17 de outubro, se esgotou em duas horas em todas as cidades (BSB, RJ e SP).

A venda geral de ingressos para a primeira data começou nesta quarta (8) e, pela TicketMaster, se esgotou em uma hora.

A bilheteria física em Brasília contou com mais de 3 mil pessoas em frente a Arena BRB Nilson Nelson, gerando uma fila de cerca de 1 km ao redor da bilheteria oficial.

A pré-venda para a segunda apresentação começa nesta quinta (9) e é exclusiva para clientes Santander. A venda para o público geral será na sexta (10).

Com Diego Felix