Brasília

A Diageo, gigante global das bebidas alcóolicas, recuperou sua liderança na venda de uísque no Brasil com o Johnnie Walker.

Segundo a companhia, isso ocorreu graças à campanha em homenagem à cantora brasileira Alaíde Costa vencedora do Grand Prix de Cannes na categoria Entertainment for Music. É o maior prêmio da publicidade e da criatividade do mundo.

A marca de uísque Johnnie Walker é uma das mais famosas do mundo - Alessandro Shinoda - 04.mar.2011/Folhapress

Chamada de "Errata at 88", a peça, feita pela agência AlmapBBDO em parceria exclusiva com a Folha, enaltece Alaíde Costa, uma das fundadoras da Bossa Nova ignorada como uma das vozes do movimento brasileiro e esquecida no show no Carnegie Hall, em 1962, que apresentou o gênero ao mundo.

Para reparar esse erro histórico, a companhia decidiu contar a história da artista brasileira, vítima do preconceito por ser mulher e negra.

Isso porque a trajetória da artista traduz a essência do "Keeping Walking", slogan da marca que significa "continue andando e enfrente as adversidades", em uma tradução livre.

Na Folha, a Diageo publicou um anúncio em formato de "Erramos", seção do jornal conhecida pelas correções de informações.

Segundo a fabricante, após a veiculação, Alaíde passou a desfrutar do sucesso que sempre mereceu. As buscas pelo seu nome do Google cresceram 747%, 318% no YouTube e 800% no Spotify.

Os convites para shows quintuplicaram e o cachê pago à artista também subiu. Em outubro de 2023, Alaíde se apresentou, finalmente, no Carnegie Hall. Foi aplaudida por mais de três minutos.

Com Diego Felix