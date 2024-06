A Morada da Floresta, empresa especializada em soluções sustentáveis, implementou recentemente no McDonald's da avenida Henrique Schaumann, na zona oeste de São Paulo, uma horta urbana e um sistema de compostagem.

O projeto inovador representa avanço significativo na integração de práticas sustentáveis na rotina de grandes marcas, reflete a intenção da empresa em evoluir em iniciativas de impacto e serve como exemplo inspirador para outras empresas e para a sociedade.

A ação enfatiza o conceito da economia circular, em que tudo é cíclico e nada é desperdiçado. A horta urbana instalada nesta unidade do McDonald's foi projetada com base em princípios de agricultura regenerativa e permacultura, um sistema de cultivo fundamentado em cuidados com a terra e os recursos naturais.

Horta implementada por McDonald's e Morada da Floresta em unidade da rede de fast food na avenida Henrique Schaumann - Divulgação

Utilizando plantas consorciadas, a horta reproduz padrões encontrados na natureza, fomentando a diversidade biológica e a vitalidade do solo. Este espaço verde não só melhora a estética do ambiente urbano, mas também oferece uma fonte de alimentos frescos e orgânicos que serão doados aos colaboradores do restaurante.

Um dos pilares do projeto é um sistema de compostagem eficiente para transformar resíduos orgânicos da cozinha do restaurante em adubo no próprio local, evitando custos ambientais como transporte ou consumo de energia.

Por meio da HumiBox, solução de compostagem termofílica in loco desenvolvida pela Morada da Floresta para médios e grandes geradores, os resíduos da loja são transformados em adubo de alta qualidade, que será utilizado na horta.

Este ciclo fechado de nutrientes não só reduz a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, como também enriquece o solo e promove o crescimento saudável das plantas.

Compostagem termofílica é um processo natural de decomposição de matéria orgânica, caracterizado por temperaturas elevadas, geralmente acima de 50°C, que resulta da intensa atividade metabólica dos microrganismos termofílicos, como fungos e bactérias.

Diferente da compostagem com minhocas, esta pode receber todos os tipos de sobras alimentares e em grandes quantidades, sem restrições, o que é ideal para tratar resíduos alimentares de cozinhas de restaurantes e refeitórios.

Tanto o espaço da horta como o da compostagem serão utilizados também como ambientes de educação ambiental. Pelo menos uma vez por mês, a Morada da Floresta receberá alunos de escolas e projetos sociais para mostrar como é simples transformar resíduos orgânicos em adubo e, a partir dele, produzir alimentos.

ONGs e escolas interessadas em realizar uma visita podem se inscrever neste formulário.

A compostagem in loco é uma excelente ferramenta de transformação social, regeneração do solo e produção de alimentos. Ela está nas mãos de todos nós, seja em casas, condomínios, escolas, hotéis e empresas.

A parceria entre Morada da Floresta e McDonald's mostra que é possível conciliar êxito nos negócios com adoção de práticas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes.

Ao evidenciar que a maior rede de alimentação rápida do país está investindo em compostagem, horta e educação ambiental, esperamos inspirar e estimular outras organizações e empresas a considerarem a possibilidade de implementar iniciativas sustentáveis simples em suas operações diárias e a trabalhar em prol de um futuro mais verde e próspero para todos.