As taxas de juros devem começar a cair. Talvez não hoje, e talvez não amanhã, mas em breve, e pelo resto deste ano (pelo menos).

Por quê? Porque existem razões muito boas para o Federal Reserve, que controla as taxas de juros de curto prazo —é assim que ele faz política monetária— começar a reverter os aumentos acentuados das taxas que realizou a partir de março de 2022.

Há um debate acirrado sobre se esses aumentos das taxas foram excessivos, o que não vou discutir aqui. Independentemente do que você pensa sobre a política passada, o argumento para cortes no futuro é muito forte, e espero que o Fed aja com base nesse argumento.

O que eu não sei é se o Fed está preparado para a tempestade política que está prestes a enfrentar, e se resistirá à pressão para manter as taxas muito altas por muito tempo.

Porque é uma previsão segura que Donald Trump e seus apoiadores vão reclamar que os próximos cortes nas taxas fazem parte de uma conspiração do "deep state" para reeleger o presidente Joe Biden.

Vamos falar primeiro sobre a economia, que deveria —mas talvez não— ser a única coisa a guiar as decisões do Fed.

O Fed aumentou as taxas na tentativa de conter a inflação, que estava alta na época —sua medida preferida de inflação subjacente estava bem acima da meta de 2%.

O banco central dos Estados Unidos continuou aumentando as taxas até meados de 2023, tentando esfriar a economia e garantir que a inflação diminuísse.

Acontece que a economia ainda não esfriou muito, pelo menos pelos indicadores usuais; a taxa de desemprego continua próxima de uma mínima de 50 anos. Mas a inflação despencou.

Nos últimos seis meses, o deflator de gastos de consumo pessoal básico — tente dizer isso cinco vezes rápido— subiu a uma taxa anual de apenas 1,9%, abaixo da meta do Fed, e medidas mais complexas estão próximas de 2%.

Basicamente, a guerra contra a inflação está mais ou menos encerrada, e nós vencemos.

Então, por que manter as taxas de juros tão altas? No momento, o mercado de trabalho se parece muito com o que era na véspera da pandemia, com o desemprego e outras medidas de aquecimento do mercado, como a taxa de desistência dos trabalhadores, semelhantes ao que eram no final de 2019.

O Fed está projetando uma inflação mais alta no próximo ano do que em 2019, mas apenas ligeiramente mais alta.

Naquela época, no entanto, a taxa de juros dos fundos federais —a taxa de juros controlada pelo Fed— era de 1,75%. Agora está em 5,5%. É realmente difícil encontrar uma boa razão para que ela permaneça tão alta.

É verdade que as taxas altas ainda não causaram uma recessão —ainda. Mas há indícios de fraqueza econômica, e o Fed deve tentar se antecipar. Portanto, é hora de começar a cortar as taxas.

Mas os cortes nas taxas terão implicações políticas. Eles serão bons para Biden, embora não exatamente pelos motivos que você pode pensar.

Eu não sei qual será a taxa de desemprego ou a taxa de crescimento econômico em novembro, mas, como a política monetária funciona com defasagem, o que o Fed fizer nos próximos meses não terá muito efeito sobre esses números.

No entanto, Biden já está presidindo uma economia muito boa pelos padrões normais, com um crescimento sólido do emprego e inflação em queda. O que ele precisa é que mais americanos aceitem as boas notícias. E os cortes nas taxas do Fed o ajudarão nisso.

Eles sinalizarão ao público que a inflação está realmente sob controle; eles levarão, todas outras coisas permanecendo iguais, a preços mais altos das ações e taxas de hipoteca mais baixas.

Portanto, podemos esperar gritos de Trump e seus aliados de que a política, não a economia, está impulsionando os próximos cortes nas taxas —mesmo que Trump tenha nomeado Jerome Powell, presidente do Fed.

Por que sabemos que isso vai acontecer? Em parte porque a paranoia é a condição normal do "Magaworld" ["Maga" é a sigla do slogan da campanha eleitoral de Trump, "Make America Great Again"]: ela vê conspirações sinistras em todos os lugares.

Além disso, Trump e seus aliados constantemente se envolvem em projeção, assumindo que seus oponentes estão fazendo ou farão o que eles próprios fariam ou fizeram, como usar o Departamento de Justiça para fins políticos de Trump.

E quando se trata de política de taxas de juros, Trump tem um histórico de fazer exatamente o que tenho certeza de que ele acusará Biden de fazer: tentar manipular o Fed.

Desde que Richard Nixon pressionou o Fed para manter as taxas baixas em 1972, possivelmente ajudando a preparar o terreno para a estagflação que se seguiu, tem sido tradicional para a Casa Branca respeitar a independência do Fed.

Mas em 2019, Trump atacou Powell e seus colegas como "cabeças de vento" e exigiu que eles cortassem as taxas de juros para "ZERO, ou menos".

Portanto, sabemos que os ataques dos trumpistas ao Fed por cortar as taxas de juros estão chegando. O que não sabemos é como o Fed reagirá.

Em um diálogo recente comigo sobre a economia, meu colega Peter Coy sugeriu que o Fed pode ser inibido de cortar as taxas porque temerá acusações de Trump de que está tentando ajudar Biden.

Espero que os funcionários do Fed entendam que estarão traindo suas responsabilidades se se deixarem intimidar dessa maneira. E espero que o aviso tenha efeito. Os ataques do Maga ao Fed estão chegando; eles devem ser tratados como o bullying de má-fé que são.