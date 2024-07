The New York Times

Existem políticos talentosos, existem políticos sem talento, e depois há J.D. Vance —quero dizer, ele tentou acalmar a fúria sobre seus comentários sobre "mulheres sem filhos com gatos" dizendo, sem graça, que ele "não tem nada contra gatos."

Agora ele está apenas manipulando, alegando que Kamala Harris pediu o fim do crédito fiscal para crianças, embora, como parte da administração Biden, ela obviamente apoiou uma grande expansão do crédito fiscal que reduziu significativamente a pobreza infantil, mas que expirou em 2022 devido à oposição unificada dos republicanos.

Então, como ele acabou como o candidato a vice-presidente republicano? Quem é seu eleitorado? Apesar da vibe de "O Conto da Aia" de suas opiniões sobre mulheres e direitos reprodutivos, ele não tem raízes profundas na direita religiosa. E ele é um adepto tardio da visão de mundo MAGA ("Make America Great Again", ou "Faça a América grande novamente", slogan dos trumpistas), tendo uma vez se preocupado que Donald Trump pudesse acabar sendo "o Hitler da América".

A ascensão de Vance foi, em grande medida, impulsionada por um pequeno grupo de bilionários da tecnologia como Peter Thiel, que despejou milhões na corrida ao Senado de Vance em 2022.

Há claramente uma sobreposição entre esse grupo e os tipos de pessoas da tecnologia que, há um ano, se encantaram brevemente por Robert Kennedy Jr. O entusiasmo por Kennedy parece ter diminuído à medida que perceberam o óbvio —que ele é um excêntrico que ainda pode desempenhar o papel de spoiler, mas não um sério candidato presidencial por conta própria.

Por outro lado, a elevação de Vance —que parece ser um político pior do que até mesmo seus detratores perceberam— parece mais difícil de reverter. Embora tecnicamente ainda seja possível substituir Vance na chapa do G.O.P. (Comitê Nacional Republicano), Trump provavelmente está preso a ele.

Em qualquer caso, você realmente quer pensar em Vance como um avatar, não de caipiras —como o título de suas memórias faria você acreditar— mas de "aliado dos tecnológicos".

Agora, seria enganoso sugerir que Vance representa todo o Vale do Silício. Seus apoiadores —e, em geral, os bilionários da tecnologia que apoiam fortemente a chapa Trump-Vance— são um grupo relativamente pequeno, embora imensamente rico. Então, o que eles têm em comum?

Para começar, inclinações políticas de direita. Alguns costumavam se apresentar como libertários, mas agora fizeram as pazes com Trump, que, com suas promessas de deportações em massa e suas insinuações de que processará opositores políticos, está longe de ser libertário.

Alguns tecnólogos de direita também caíram no conspiracionismo. Liderando o grupo, Elon Musk tem promovido falsas alegações de que os democratas se recusam a deportar imigrantes ilegais porque esperam receber seus votos.

Em geral, como já observei no passado, a política paranoica é surpreendentemente natural para os ultra-ricos, e não apenas no setor de tecnologia. Em parte, isso ocorre porque é difícil para alguns bilionários evitar se cercar de pessoas que não estão dispostas a dizer-lhes quando estão falando bobagem. Em parte, é porque alguns parecem sentir um peculiar desejo de reclamar de coisas que o dinheiro não pode comprar: Se sou tão rico, por que não posso moldar o mundo ao meu gosto?

O apoio do grupo dos tecnológicos a Trump e Vance também parece ter muito a ver com uma questão específica: criptomoeda. Em 2017, o magnata da tecnologia pró-Trump David Sacks —que teve um lugar de destaque para falar na Convenção Nacional Republicana este mês— disse à CNBC que "o bitcoin está cumprindo a visão original do PayPal de criar 'a nova moeda mundial'".

No ano passado, o Founders Fund, de Thiel, investiu US$ 200 milhões em duas criptomoedas. Também no ano passado, o site Politico informou que Vance "introduziu um projeto de lei que protegeria os bancos da pressão regulatória para cortar clientes de criptomoedas." Este ano, ele divulgou outro projeto "amigável à indústria" que "reformaria como a SEC (Comissão de Valores Imobiliários dos EUA) e a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros) policiam o mercado de criptomoedas."

O que é cripto? No sábado, Trump, ao falar em uma conferência de bitcoin, declarou: "A maioria das pessoas não tem ideia do que diabos é isso" —o que é verdade, e quase certamente se aplica ao próprio Trump, que uma vez descartou o bitcoin como "um golpe" contra o dólar, mas agora diz que os "ataques ao cripto" estão vindo de "fascistas de esquerda."

A verdade é que o bitcoin, que foi introduzido há 15 anos, uma eternidade em tempo de tecnologia, continua economicamente inútil. Uma pesquisa de 2022 descobriu que as transações envolvendo ativos cripto "raramente são usadas para pagamentos fora do ecossistema cripto." Algumas exceções à sua inutilidade são lavagem de dinheiro e extorsão.

Mas muitos defensores do cripto agora parecem acreditar que, com Trump, eles têm o apoio político que precisam. Eles já conseguiram inserir itens fundamentais de sua lista de desejos na plataforma do Partido Republicano de 2024: "Os republicanos acabarão com a repressão ilegal e antiamericana dos democratas ao cripto e se oporão à criação de uma moeda digital do Banco Central." (Coisas estranhas para incluir em um documento relativamente curto presumivelmente destinado aos eleitores, quando tenho certeza de que apenas uma pequena fração dos eleitores tem a menor ideia do que é isso.)

Na conferência de sábado (27), Trump pareceu ir ainda mais longe do que a plataforma de seu partido, pedindo a criação de alguma forma de reserva nacional de bitcoin —um resgate governamental para uma indústria escandalosa, destruidora de valor e do meio ambiente.

Ah, e na segunda-feira (29), Vance deve ser a atração principal de uma arrecadação de fundos na casa de Mike Belshe, diretor-executivo da BitGo, uma empresa de ativos digitais.

De qualquer forma, o apoio dos bilionários da tecnologia é a razão principal pela qual acabamos com Vance como candidato a vice-presidente. Ele se apresenta como um campeão da classe trabalhadora. Mas por trás de sua guerra cultural cínica —por trás de sua alegada lealdade a totens do homem comum como Mountain Dew— ele está intimamente ligado a uma parte do setor de tecnologia que está longe de ser populista.