Responda rapidamente: qual foi a última equipe campeã da WNBA, o campeonato norte-americano feminino de basquete?

Infelizmente, o destaque do esporte coletivo entre as mulheres não é igual ao dado aos homens.

Não é só no futebol nem é só no Brasil.

Todo o mundo sabe que o Denver Nuggets ganhou a NBA. Pouca gente responde que o Las Vegas Aces foi o campeão da WNBA.

No futebol, a Copa do Mundo começou na quinta-feira (20), com Nova Zelândia x Noruega, e a seleção brasileira tentando o título inédito. A melhor participação em oito edições foi o vice-campeonato de 2007.

Era a segunda vez de Marta. A estrela daquela Copa correu o risco de apanhar do irmão se ele a visse jogando futebol.

Na época da final perdida para a Alemanha, as potências do futebol feminino eram outras. O Brasil era o mais forte entre os países latinos, era inferior às escandinavas, suecas e norueguesas, às alemãs e às norte-americanas.

Marta teve grandes atuações no Mundial de 2007 - Toru Hanai - 2.set.07/Reuters

Atualmente, o time de Pia Sundhage teme confronto com a França, é inferior à Inglaterra, ao Canadá e à Holanda, faz jogo duro com Itália e Espanha.

O Brasil ganhou amistoso da Alemanha e empatou com as inglesas, campeãs europeias, no torneio Finalíssima. Mas estamos atrás, ficamos parados, enquanto outros países se desenvolviam.

Pode-se responsabilizar a CBF. Mas há culpa nossa, de pais e mães que não sabem com que pé a filha chuta. Diga rapidamente se ela é canhota ou destra. Não com a caneta, com a bola...

Meu irmão mora em Londres e informa que há certa expectativa lá pelo início da Copa do Mundo.

Não tanto quanto se imagina. "Tem o open de golfe, os Ashes de críquete e até domingo havia o torneio de Wimbledon de tênis."

A Inglaterra pode ser campeã do mundo.

Todos os 64 jogos serão transmitidos pela BBC em rede aberta. Aqui, a Globo mostrará sete partidas ao vivo; o SporTV, 34. Sejamos justos, a Rede Globo investiu no futebol feminino nos últimos anos. Mais do que a audiência cobra, menos do que a BBC, em Londres.

Há 40 anos, a Band mostrava os jogos do Radar, melhor time feminino da década de 1980. Há 30, o Canal do Esporte apresentava Milene Domingues atuando pelo Corinthians. A TV não mostrou todos os campeonatos desde então porque não tinha público ou não tinha público porque a TV não mostrava?

A culpa é nossa!

Está mudando, aos poucos. As coberturas das Copas do Mundo, de 2019 e 2023, ajudam muito no desenvolvimento. Curioso que, quanto mais futebol feminino, menos basquete. A TV ajudou muito quando se assistia a Prudentina x Unimed, Hortência x Paula. Aquelas transmissões forjaram uma geração, que fez surgir Janeth, campeã mundial em 1994, ao lado das duas maiores genialidades do esporte feminino coletivo deste país.

Esporte praticado por mulheres e sucesso de público na televisão brasileira é o vôlei. Seja com a Superliga ou com a seleção de José Roberto Guimarães, a audiência explode sempre que uma bola se levanta sobre a rede. Bia Haddad também provocará esse fenômeno, porque o Brasil gosta mais de vencer do que de esportes. Era assim com Guga Kuerten.

No futebol, a festa surgirá se o Brasil se aproximar da final.

Lauren é uma das armas da seleção brasileira na Oceania - Thais Magalhães/CBF

É mais realista pensar em quartas de final. Olhar a realidade ajudará a seguir o trabalho, não demitir Pia Sundhage, com todos os acertos e erros que cometerá no próximo mês.

Não se pode fazer de Pia um episódio apenas, como o basquete fez com Rubén Magnano.

O Brasil precisa voltar a ser o país do futebol e, para isso, tem de ser dos homens e mulheres, meninas e meninos, desde a infância e por ordem alfabética.