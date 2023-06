Daqui a uma semana é o Dia dos Namorados. Dia de filas monumentais nos restaurantes —em termos de programa furado, só perdem para os carros no congestionamento do motel.

Apesar disso, sou contra cozinhar no Dia dos Namorados. O jantar em si é um coadjuvante, e não ajudam no romance os dedos cheirando a alho. A melhor solução, melhor mesmo, é comprar umas comidinhas com alguma antecedência.

Ocorre que isto é uma coluna de receitas, e eu não posso arregar do meu trabalho. Vamos de receita para pombinhos apaixonados, então.

Um jantar caseiro de namorados deve atender a certos requisitos.

O mais importante é não ser uma comida pesada. Mocotó, rabada, feijoada, frango a passarinho, leitoa assada, deixe essas coisas para outra ocasião.

Tampouco é sábio escolher receitas demoradas. A noite dos namorados é uma só, e um jantar que custa a sair pode arruinar o timing do casal.

Eu proponho um jantar rápido de preparar, de digestão fácil e que pareça especial. Convém ser gostoso também.

É razoavelmente fácil obter esse efeito com um ingrediente mágico: macarrão.

Para um macarrão com jeitão chique, vamos de cogumelos. Um espaguete ao molho cremoso de dois cogumelos —frescos e desidratados.

O cogumelo fresco pode ser champignon, portobello, shitake ou uma mistura deles. Quanto ao seco, acho que vale pena investir um dinheirinho nos porcini italianos —seu sabor é incomparável. Os funghi secos chilenos dão para o gasto.

Por fim, as variações para tornar a receita inclusiva –afinal, todxs querem namorar e comer.

Para veganos e intolerantes à lactose, a solução é trocar o creme de leite por uma colherada de missô (cuidado com a dose, é um produto bem salgado).

Na versão sem glúten, você pode usar macarrão de arroz. Há ótimas massas tailandesas e chinesas nos mercados orientais.

Macarrão de palmito? Não sei, nunca tentei. Diz que tem gente que ama.

Aliás, é óbvio que cada casal (trisal, tetrasal etc.) tem suas preferências e manias. Se as partes envolvidas acham ok comer pizza alho e óleo, lindo.

Receita de espaguete com cogumelos do Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

ESPAGUETE COM DOIS COGUMELOS

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

10 g de cogumelos porcini secos

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

½ cebola picada fina

100 g de champignon fresco fatiado

100 ml de vinho branco seco

100 ml de creme de leite fresco (ou 100 g de creme UHT)

250 g de espaguete

Sal, pimenta-do-reino e ervas aromáticas a gosto

Queijo ralado para servir

Modo de fazer