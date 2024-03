A escola do meu filho deu uma festa em que os pais deveriam levar algum tipo de comida "acompanhada de uma receita para socializar".

Confesso que li o convite sem muita atenção e não registrei a parte da receita comunitária.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Chegando lá, vi um monte de papeizinhos com receitas. E também canetas, mas a minha receita era longa demais para escrever no braço, com a hidrográfica.

Decidi, então, corrigir aqui a rata. Para uma comunidade bastante ampliada.

Levei à escola uma travessa cheia de sanduíches de pulled pork. Traduzindo: porco desfiado. Feito com copa-lombo, é uma excelente alternativa ao pernil e à carne louca, para qualquer tipo de festa.

O pulled pork é um dos pratos mais populares daquilo que os americanos chamam de barbecue. Não é exatamente um sinônimo de churrasco.

Sanduíche de pulled pork, carne de porco desfiada, em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira/Folhapress

O barbecue é um método de preparar carnes em grandes churrasqueiras de bafo que também são defumadores. Tradicional em todo o sul dos EUA, ele é associado frequentemente ao Texas –estado famoso pelos hábitos carnívoros.

Além do pulled pork, são clássicos do barbecue o brisket (peito de boi), as costelinhas de porco e as asinhas de frango defumadas.

Como obviamente não tenho um pit (o tal defumador), fiz meu porco na panela de pressão. E o defumado, como fica? A gente resolve isso com alguns temperinhos.

O sabor típico do barbecue vem de uma mistura de temperos secos, incluindo páprica defumada, alho e cebola em pó. Esses você acha na feira e naquelas lojas de produtos ditos saudáveis, que vendem também maca peruana e oito tipos diferentes de quinoa.

No caso desta receita de pulled pork (há milhões de outras possíveis), a carne desfiada é depois banhada com molho barbecue (outro conceito bem amplo, mas que aqui se refere a algo semelhante ao ketchup, com melado de cana e fumaça líquida).

Você provavelmente vai comprar o molho pronto, então busque uma marca decente. Se quiser fazer em casa (vai que), eu publiquei uma receita facinha, aqui mesmo na Folha, em 29 de abril de 2022.

Sanduíche de pulled pork, carne de porco desfiada, em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira/Folhapress

PULLED PORK

Dificuldade: simples

Rendimento: 20 sanduíches

Ingredientes

1 peça de 1,2 kg de copa-lombo

2 colheres (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de alho em pó

1 colher (sopa) de cebola em pó

1 colher (sopa) de páprica defumada

1 colher (sopa) de pimenta-preta em pó

1 colher (sopa) de sal

1 colher (sopa) de banha ou óleo vegetal

2 cebolas picadas grosseiramente

1 xícara de molho barbecue

Modo de fazer