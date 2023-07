Férias escolares trazem um desafio para os pais que cozinham. A(s) criança(s) passa(m) mais tempo em casa e espera(m) que você prepare comidas gostosas para elas. Mais do que isso, espera(m) comidas especiais. Doces quase sempre satisfazem.

Eu, que não sou um grande fã de doces, estou me desdobrando para agradar o Pedrão em férias. Cozinhar doces é algo totalmente diferente de fazer pratos salgados, especialmente se você se aventura nos doces de forno, como bolos e tortas. As medidas precisam ser exatas, e qualquer vacilo rende um fracasso irreversível. Nunca assei um bolo na vida. Tenho medo.

Clafoutis, algo entre o bolo, a torta e o pudim - Folhapress

Entretanto, para o Pedro, decidi fazer algo que se assemelha. O clafoutis, uma especialidade francesa que se situa entre o bolo, a torta e o pudim. É algo extremamente fácil de se fazer —basta bater os ingredientes no liquidificador e assar— e à prova de desastres.

O clafoutis consiste em uma massa bem líquida, que depois de assada fica cremosa, com frutas. A mais tradicional leva cerejas. Cerejas são caras e precisam ser descaroçadas, o que traz alguma chateação.

Fui de mirtilos. Tampouco são baratos, mas que se dane: o Pedro adora. Dá para fazer com morango, pêssego, ameixa, quase qualquer fruta. As que têm alguma acidez funcionam melhor –não, nem pense em fazer com limão (ou qualquer fruta cítrica, que solta água na massa).

Os outros ingredientes são absolutamente banais, com exceção da baunilha. Eu usei extrato natural de baunilha. Favas são melhores ainda. Se só tiver essência sintética, sugiro omitir. Não gosto do sabor artificial, mas cada um sabe da própria vida.

Você vai precisar de uma forma não muito funda –a minha tem 20 cm de diâmetro e 4 cm de profundidade. Para porcionar leite, açúcar e farinha, basta um copo medidor, desses que você compra na feira.

O clafoutis fica melhor quando você o come morno, um pouco depois de sair do forno. Para fazer render mais, coma com sorvete.

CLAFOUTIS DE MIRTILOS

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 ovos

300 ml de leite

160 ml de açúcar

120 ml de farinha

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

250 g de mirtilos

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de fazer

1. Aqueça o forno a 220 ºC.

2. No liquidificador, bata os ovos, o leite, o açúcar, a farinha e a baunilha.

3. Unte a forma com manteiga. Junte os mirtilos e, por cima deles, despeje a massa batida.

4. Leve ao forno por 40 minutos a 1 hora, ou até o centro do clafoutis ter se solidificado. Quando está próximo de ficar pronto, o doce cresce como um suflê. Deixe esfriar por alguns minutos, até a massa desinflar. Salpique açúcar de confeiteiro para servir.