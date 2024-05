A Justiça paulista determinou que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) reintegre a um concurso público um candidato que foi barrado da cota racial por não ser considerado pardo.

O governador Tarcísio de Freitas participa de cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo - Danilo Verpa - 6.mai.2024/Folhapress

O professor de biologia L.S.P, de 40 anos, disputou no ano passado um processo seletivo com o objetivo de ser contratado para atuar no ensino público paulista, concorrendo pelo sistema de cota racial.



A comissão de heteroidentificação, no entanto, o eliminou do concurso por considerar falsa a sua autodeclaração.



No processo aberto contra o governo paulista, o professor disse que a decisão é totalmente contrária à realidade dos fatos, ressaltando que a avaliação foi feita de modo telepresencial.



"O autor do processo jamais seria considerado socialmente como uma pessoa branca", afirmou à Justiça o advogado Luiz Carlos Paranhos, que o representa. "Ele não é uma pessoa branca, e agiu com boa-fé em todas as etapas do concurso."

A juíza Nandra da Silva Machado disse na sentença que as fotografias anexadas ao processo comprovam que o professor possui características de fenótipo pardo. "É equivocado o ato administrativo que o excluiu do certame", afirmou.



O governo Tarcísio já recorreu da sentença. Disse à Justiça que não há nenhuma prova cabal que indique ter havido erro na decisão da comissão.

Afirmou que a comissão fez uma avaliação minuciosa, e que a sua decisão deve ser respeitada, de modo a evitar um mau uso da política de cotas.



O Estado de SP defendeu ainda no processo que a independência da decisão administrativa seja respeitada, "não podendo a Justiça adentrar no mérito, sob pena de violação da separação dos poderes".



O recurso ainda não foi julgado.