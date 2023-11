Leio no New York Times que um "must" do Halloween nos EUA é casar e passar a primeira noite no Stanley Hotel, perto das Montanhas Rochosas, no Colorado. A cama é um caixão, as mesas são decoradas com corações de porco e há periódicas sessões espíritas. O Stanley é o hotel em que Stephen King situou a história de seu romance "O Iluminado", filmado em 1980 por Stanley Kubrick. Neste, Jack Nicholson, surtado e possuído, tenta matar sua mulher a machadadas. Romântico, não? Inspirado nisso, pensei em outros programas que poderão interessar aos casais menos ortodoxos.

Levar a garota para o Bates Motel. Almoçar no restaurante do Encouraçado Potemkin. E jantar na casa da família Addams. Passar o fim de semana na Bodega Bay, em San Francisco. Fazer consulta médica com o Dr. Jekyll e terapia com o Dr. Caligari. Mergulhar na Lagoa Negra, na Amazônia. E, para os rapazes, apaixonar-se em Tóquio por Eiko Matsuda; para as moças, deixar-se beijar por Jaws.

Para os que não ligaram alguns nomes à figura, o Bates Motel é aquele de "Psicose", de Hitchcock, em que Janet Leigh é esfaqueada no chuveiro. No restaurante do Potemkin, a carne vinha temperada com larvas. E a especialidade da sra. Morticia Addams era morcegos ao molho pardo. Bodega Bay é onde se passa "Os Pássaros", também de Hitchcock. E o suave, mas imprevisível Dr. Jekyll, o médico, às vezes se transformava em Mr. Hyde, o monstro.

O Dr. Caligari, de "O Gabinete do Dr. Caligari", era um louco que se fazia passar por psiquiatra ou vice-versa e tinha como assistente um zumbi. Nas profundezas da Lagoa Negra, vivia o monstro da dita cuja. Eiko Matsuda é a sensível amante que, para gozo supremo do namorado, a pedido dele, decepa-lhe o pênis de um golpe em "O Império dos Sentidos". E Jaws é o inimigo de James Bond que tenta cortar o cabo do Pão de Açúcar com os dentes.

Reserve passagens no Titanic.