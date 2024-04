No mundo boleiro brasileiro em que vivemos, chegamos ao auge do estapafúrdio nesta semana que se inicia com a seguinte questão: estaria a Libertadores atrapalhando os estaduais? Ou os estaduais podem prejudicar o começo da Libertadores?

Só o fato de a dúvida existir significa que algo está errado. A resposta mais óbvia e sensata é a de sempre: o calendário do futebol brasileiro é uma merda.

Ano passado, o Palmeiras já sacrificou a primeira rodada continental (mandou os reservas para apanharem do Bolívar por 3 a 1) para conquistar o bi do Paulistinha, diante do intrépido Água Santa.

Neste ano, com a força do novo rival, o Santos, é de se prever que algo semelhante deve acontecer (falando de poupar titulares, não da surra na estreia).

Abel Ferreira deve repetir a estratégia adotada em 2023

Mais sorte teve o Flamengo, que disputa apenas um torneio amistoso local que vale taça, chamado Carioquinha. Nunca este escriba presenciou um estadual tão sem graça como o Rio-2024. E o Flamengo não tem culpa da ruindade dos adversários (não tem culpa, tem dinheiro). Já vi Ramón de Carranza ou Teresa Herrera mais competitivo.

Sim, nos outros anos o rubro-negro já era o time do dinheiro, o time do amor. Mas sua diretoria tresloucada sempre dava um jeito de equilibrar o jogo. Desta vez, Tite não deixou.

Na Libertadores, o Fla pode mandar o time principal para encarar o Millonarios, em Bogotá. E um Millonarios nunca será páreo para um Bilionários, já diria o personagem Bobby Axelrod. "Ah, mas tem a altitude", reclamaria alguém ponderado. Pois ouvi dizer, em pleno 1º de abril, que Marcos Braz fez uma proposta para comprar a altitude, que será rubro-negra a partir da próxima temporada. É muito bom ser do Bilionários. Até o principal atacante do Nova Iguaçu já assinou com o Bilionários.

Ao todo, sete equipes brasilianas estão na Liberta. Mas apenas quatro estão envolvidas em finais no fim de semana: além dos supracitados Flamengo e Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.

Isso quer dizer que São Paulo, Fluminense e Botafogo falharam miseravelmente em território local e estão sendo premiados por isso. Parabéns ao trio, que terá força máxima já na rodada de estreia do continental.

Grêmio e Atlético-MG são os únicos da Série A que disputam a final estadual contra um rival igualmente da Série A —Juventude e Cruzeiro, respectivamente. Pior, nem o time gaúcho nem o mineiro tem vantagem no placar no jogo da volta, pois empataram a ida —, e, assim como o Palmeiras, o Atlético não pode empatar na volta. No regulamento do Mineiro, empate dá título ao Cruzeiro, sem pênaltis.

E o que será que o torcedor prefere: boa estreia no principal torneio do ano? Ou derrota no continental com título estadual? Anos de rivalidade local me dizem que a maioria esmagadora quer o troféu no fim de semana e dane-se o início da Libertadores.

Nas outras finais estaduais, tem mais um confronto de Série A: no Baiano, o Bahia-City encara o Vitória, que abriu vantagem na ida após uma dramática virada no fim, 3 a 2. Mas a volta é na Fonte Nova.

Mateus Gonçalves foi decisivo no triunfo do Vitória

Além do Paulistinha, tem mais três decisões entre as séries A e B: Goiano, com Atlético-GO em vantagem contra o Vila Nova; Catarinense, com Criciúma em vantagem contra o Brusque; e o Cearense, com empate entre Fortaleza e Ceará na ida. Assim como o Santos, o Ceará é o time da B com chances reais de título.

Nenhum time da Série C foi para a final diante de rivais da A, mas tem outros dois times da Série D (a mesma do Nova Iguaçu). O Maringá desafia o Athetico-PR no Paranaense, enquanto o União Rondonópolis encara o Cuiabá no Mato-Grossense. Ambos já perderam na ida.

Sorte a todos os envolvidos.

E até a Premier League tem rodada neste meio de semana. O empolgante Campeonato Inglês continua com Liverpool (67), Arsenal (65, uhu) e Manchester City (64) separados por apenas três pontos. No domingo, Arsenal e City provaram que até jogo ruim da Premier League é bom. Será uma terça nobre (com quarta e quinta também).