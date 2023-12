The New York Times

À medida que Israel debate o que fazer em seguida na Faixa de Gaza, espero que a liderança político-militar de Israel reflita sobre o adágio frequentemente atribuído a Confúcio: "Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave duas sepulturas". Uma para o seu inimigo e outra para si mesmo.

Sábio homem, Confúcio.

A razão pela qual eu estava tão cauteloso em relação a Israel invadir Gaza com o objetivo de eliminar totalmente o Hamas certamente não era por qualquer simpatia pelo Hamas, que tem sido uma maldição para o povo palestino ainda mais do que para Israel. Foi por uma profunda preocupação de que Israel estava agindo com raiva cega, visando a um objetivo inatingível —eliminar o Hamas da face da terra, como um de seus ministros defendeu— e sem um plano para o dia seguinte.

Ao fazer isso, Israel poderia ficar preso em Gaza para sempre, assumindo todas as suas patologias e tendo que governar mais de 2 milhões de pessoas em meio a uma crise humanitária e, pior ainda, desacreditando o próprio Exército israelense, que estava tentando restaurar a confiança dos israelenses.

Sinceramente, eu pensei nos Estados Unidos após o 11 de Setembro. E me perguntei o que eu gostaria de ter feito mais antes de lançarmos duas guerras de vingança e transformação no Afeganistão e no Iraque, pelas quais eles e nós pagamos um preço alto.

Eu gostaria de ter argumentado pelo que a CIA chama de "Red Cell" ou "Red Team" —um grupo de oficiais de inteligência fora da cadeia de comando militar ou política direta, cujo principal trabalho seria examinar os planos de guerra e objetivos para o Iraque e o Afeganistão e testá-los, propondo alternativas contrárias e metas alcançáveis para restaurar a segurança e a dissuasão dos EUA. E ter as recomendações do Red Team tornadas públicas antes de irmos para a guerra.

Como um ex-oficial de inteligência dos EUA me disse, o papel da Red Cell da CIA em outros problemas espinhosos "era ajudar o governo dos EUA a tomar decisões com os olhos bem abertos e a reduzir, mas não eliminar, o risco".

"Não é um sinal de fraqueza tomar decisões totalmente informadas, e acho que a Red Cell é uma ótima ferramenta para pesar opções alternativas e potenciais efeitos secundários e terciários. Os líderes de Israel precisam ser rigorosos e não apenas apaixonados neste momento."

Portanto, é com isso em mente que estou propondo que Israel crie não apenas um Red Team para lidar com o Hamas em Gaza, mas também um Blue Team para criticar o Red Team. Israel precisa ter um debate interno muito mais robusto porque claramente se precipitou em uma guerra com múltiplos objetivos contraditórios.

O objetivo declarado de Israel é recuperar todos os seus reféns restantes —agora mais de 130 soldados e civis —enquanto destrói o Hamas e sua infraestrutura de uma vez por todas, fazendo isso de uma maneira que não cause mais vítimas civis em Gaza do que a administração Biden pode defender, e sem deixar Israel responsável por Gaza para sempre e tendo que pagar suas contas todos os dias. Boa sorte com tudo isso.

Aqui está o que um Red Team israelense poderia apontar e defender.

Para começar, porque o Exército e o gabinete se precipitaram em Gaza nesta guerra e aparentemente nunca planejaram nenhum desfecho, Israel agora se encontra em uma situação difícil. Ele empurrou bem mais de 1 milhão de civis do norte de Gaza para o sul para afastá-los da luta, enquanto tentava eliminar todos os combatentes do Hamas na Cidade de Gaza e seus arredores.

Mas agora a única maneira de Israel levar a guerra terrestre ao sul de Gaza —em torno de Khan Yunis, onde se suspeita que a liderança sênior do Hamas esteja escondida em túneis— é passando por essa massa de pessoas deslocadas e criando ainda mais.

Diante desse dilema, o Red Team israelense sugeriria uma alternativa radical: Israel deveria pedir um cessar-fogo permanente que seria seguido por uma retirada imediata de todas as forças militares israelenses em Gaza, sob a condição de que o Hamas devolva todos os reféns que restaram, civis e militares, e qualquer morto.

Mas o Hamas não receberia prisioneiros palestinos em troca. Apenas um acordo limpo —retirada israelense e cessar-fogo permanente em troca dos mais de 130 reféns israelenses.

Haveria um asterisco israelense, embora não fosse escrito, mas todos entenderiam que está lá: Israel reserva o direito no futuro de levar à Justiça os principais líderes do Hamas que planejaram esse massacre. Como fez após o massacre de Munique, no entanto, Israel fará isso com um bisturi, não com um martelo.

Quais podem ser as vantagens dessa estratégia para Israel? O Red Team citaria cinco.

Primeiro: argumentaria que toda a pressão por um cessar-fogo para poupar civis em Gaza de mais mortes e destruição recairia sobre o Hamas, não sobre Israel. Deixe o Hamas dizer ao seu povo que vive no frio e na chuva —e ao mundo— que não concordará com um cessar-fogo pelo mero preço humanitário de devolver todos os reféns israelenses.

Além disso, Israel teria garantido que o Hamas não obtivesse uma grande vitória política nessa guerra, como forçar Israel a libertar os mais de 6.000 palestinos em suas prisões em troca dos reféns mantidos pelo Hamas. Não, não. Seria apenas um acordo limpo: cessar-fogo permanente pelos reféns israelenses, ponto final. O mundo pode entender isso. Vamos ver o Hamas rejeitar e declarar que quer mais guerra.

Segundo: alguns, talvez muitos, em Israel reclamariam que o Exército não alcançou seu objetivo declarado de eliminar o Hamas, portanto, foi uma vitória do Hamas. O Red Team responderia que, para começar, o objetivo era irreal, especialmente com um governo israelense de direita que não estava disposto a trabalhar com a Autoridade Palestina mais moderada na Cisjordânia para construir uma alternativa ao Hamas para governar Gaza.

O que Israel terá alcançado, argumentaria o Red Team, é enviar uma mensagem poderosa de dissuasão ao Hamas e ao Hezbollah no Líbano: vocês destroem nossas vilas, nós destruiremos as suas dez vezes mais. Isso é algo feio, mas o Oriente Médio é uma selva hobbesiana. Não é a Escandinávia.

E pense com inteligência: após um cessar-fogo permanente como esse, Yehia Sinwar, líder do Hamas, teria que sair de seu túnel, olhar para o sol e enfrentar seu próprio povo pela primeira vez desde o início dessa guerra. Sim, na manhã seguinte, muitas pessoas em Gaza o carregariam nos ombros e cantariam seu nome por ter desferido um golpe tão pesado nos judeus.

Mas na manhã seguinte à manhã seguinte, o Red Team ia prever que muitos daqueles que o carregam começariam a sussurrar para ele: "Sinwar, o que você estava pensando? Minha casa agora é um monte de escombros. Quem vai reconstruí-la? Meu emprego em Israel, que sustentava minha família de dez pessoas, acabou. Como vou alimentar meus filhos? Você precisa conseguir ajuda humanitária internacional para mim, uma nova casa e emprego —e como você vai fazer isso se continuar lançando mísseis contra os judeus?"

Com Israel fora, a crise humanitária criada por essa guerra em Gaza se tornaria problema de Sinwar e do Hamas —como deveria ser. Todo problema em Gaza seria culpa de Sinwar, começando pelos empregos.

Terceiro: a equipe israelense do Red Team argumentaria que isso criará o mesmo tipo de dissuasão para o Hamas que os bombardeios devastadores de Israel às comunidades pró-Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute fizeram na guerra em 2006. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, nunca ousou provocar uma guerra em grande escala com Israel desde então.

Em quarto lugar: um dos maiores benefícios estratégicos de Israel sair de Gaza em troca de um cessar-fogo monitorado internacionalmente é que então poderia dedicar total atenção ao Hezbollah no sul do Líbano. Hezbollah e Irã não gostariam disso. Eles querem que Israel esteja permanentemente sobrecarregado militarmente e seja forçado a manter uma boa parte de seus mais de 300 mil reservistas —que impulsionam sua economia— permanentemente mobilizados para governar Gaza.

Eles também querem que a economia de Israel esteja permanentemente sobrecarregada para pagar por isso. E eles querem que Israel esteja moralmente sobrecarregado por ser o proprietário permanente da crise humanitária em Gaza, para que todos os dias em que o sol não brilhar em Gaza, a chuva não cair, a eletricidade não fluir, o mundo diga que é culpa de Israel. Os piores inimigos de Israel não poderiam projetar um destino pior para ele —e é por isso que o Hezbollah e o Irã estão rezando.

Por fim, o Red Team israelense argumentaria que Israel tem uma importante cura a fazer em casa. Este ataque surpresa aconteceu porque Israel tinha um primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, que havia dividido o país ao tentar montar um golpe judicial insano —e que governou Israel por um total de 16 anos com uma estratégia de dividir todos, religiosos de seculares, esquerda de direita, ashkenazis de sefarditas, árabes israelenses de judeus israelenses— enfraquecendo o sistema imunológico do país.

Israel pode se curar internamente e retomar seu projeto de normalizar as relações com seus vizinhos árabes e forjar uma relação estável com a liderança palestina mais moderada na Cisjordânia apenas se Netanyahu for removido. Se a guerra continuar para sempre, isso nunca acontecerá. E é exatamente isso que Netanyahu quer.

Mas agora vem o Blue Team de Israel. O que ele diria sobre o Red Team?

Bem, primeiro ele perguntaria o que você faz se Sinwar simplesmente disser não, eu não aceito apenas um cessar-fogo, eu preciso que meus mais de 6.000 prisioneiros saiam das prisões israelenses e eu pagarei o preço na opinião pública ocidental para mantê-los? Então Israel fica preso novamente.

O Blue Team de Israel diria: Temos uma ideia melhor. Primeiro, diminua nossos objetivos. Declare que o objetivo militar não é eliminar o Hamas da face da terra, mas diminuir significativamente sua capacidade de combate.

Porque, diria o Blue Team, na verdade não acreditamos em dissuasão. O Hezbollah não foi realmente dissuadido desde 2006. Isso é uma ilusão. O Irã está apenas guardando o Hezbollah para o dia em que Israel ameaçar seu programa nuclear.

Nós, do Blue Team, acreditamos em diminuir constantemente as capacidades de nossos inimigos. Uma vez que tenhamos diminuído muito as capacidades do Hamas, não vamos ficar em Gaza para sempre até matar todos os líderes.

Em vez disso, vamos recuar e criar uma área de segurança e postos avançados a 1 milha dentro da fronteira entre Gaza e Israel para garantir que nossas comunidades fronteiriças nunca mais sejam atacadas por terra, como aconteceu em 7 de outubro.

E faremos isso para enfatizar que temos a capacidade e a intenção de retornar quando quisermos, se o Hamas continuar disparando foguetes contra nós. Se o Hamas quiser trocar nossos reféns por prisioneiros, podemos conversar.

Quanto à governança de Gaza, um Hamas diminuído pode continuar no comando se isso for o que os residentes de Gaza desejam. Deixe o Hamas ser responsável pela água e eletricidade.

Por fim, o Blue Team diria à liderança política de Israel: "Pare de se enganar e enganar o público. Se tentarmos conquistar e controlar toda Gaza, Gaza não apenas nos engolirá no final, mas vocês políticos criarão grandes dúvidas na mente do público sobre o Exército, ao dar a ele um objetivo inatingível, e Israel simplesmente não pode mais se dar ao luxo de ter mais dúvidas sobre o Exército nem por mais um segundo".

Irã, Hamas e Hezbollah querem arrastar Israel para um estado permanente de guerra. Israel precisa de um Red Team e um Blue Team para advogar por cessar-fogos mais longos, uma fronteira mais fortificada e a flexibilidade de retornar a Gaza se o Hamas o obrigar.

Não é perfeito, mas perfeito nunca esteve na lista. É o Oriente Médio, Jake.