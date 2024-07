Virou moda falar por aí na palavra "antirracismo". No Brasil, o ruim de tudo que cai na moda é a sua perda de significado e, por extensão, a aceleração do status do seu consumo, que tira toda a sua força semântica e seu sentido.

Desde que tomou forma, nos anos 1950, em reação à proibição da dançarina e coreógrafa afro-americana Katherine Dunham, impedida de se hospedar em hotel de São Paulo por ser negra, o termo "antirracismo" vem sendo usado como protesto contra pessoas brancas e instituições congêneres, sobretudo por organizações sociais do movimento negro.

Mesa com Ana Maria Gonçalves, Paulo Lins, Antonio Gonzaga, André Rodrigues, Cidinha da Silva e Alexandre dos Santos. As muitas cores de um defeito de cor, na Bienal do Livro de 2023, no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro. - Eduardo Anizelli/Folhapress

Em "Vamos Falar de Relações Raciais? Crônicas para Debater o Antirracismo", lançado agora por Cidinha da Silva, pela Autêntica, o risco do tema se perder no esvaziamento ideológico e no discurso nervoso das mídias digitais não ocorre.

Cidinha da Silva, além de ser uma mestra ao contar histórias, sobretudo na modalidade de contos e crônicas, é também uma grande conhecedora do assunto e uma aguerrida ativista literária negra, cujo conjunto de obras, muitas delas festejadas e premiadas, pauta esta temática de maneira precisa, de forma bem histórica e pedagógica.

No caso do seu mais recente livro, constituído de 27 crônicas, uma linha condutora nos leva a refletir sobre assuntos instigantes, assertivos, bastante incômodos para a sociedade, mas ainda e sempre corriqueiros entre nós: a opressão racial, o massacre da população negra jovem, o colorismo, a supremacia da branquitude, a questão da afetividade, a religião de matriz africana, o papel racial de ícones das lutas negras, como parte do que a autora agrega no seu livro no contexto "de relações raciais", na dimensão de um país poderosamente racista como o Brasil.

Boa parte das crônicas que compõe "Vamos Falar de Relações Raciais?" vem do arguto olhar da cronista em meio aos acontecimentos diários de racismo que assolam o país. Não custa nada lembrar, mas o Brasil viveu mais tempo no regime da escravidão, cerca de 350 anos, do que da pós-escravidão, instituída a 13 de maio de 1888, com a chamada Lei Áurea.

Assim, nesse diapasão, ela aborda o assassinato de Moïse Kabagambe, em "Quanto Vale a Vida de Um Homem Negro?", onde trata do jovem imigrante congolês de 24 anos, que vivia na condição de refugiado, e foi covarde e violentamente morto a pauladas em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao cobrar três diárias atrasadas do seu pesado trabalho de ajudante de um estabelecimento comercial de praia, numa movimentada da orla da cidade.

Mas escreve também sobre os efeitos de um livro revolucionário —"Quarto de Despejo"—, de Carolina Maria de Jesus, e em "As contas do meu rosário são balas de artilharia", do fenômeno Itamar Vieira Jr. Mais adiante, relaciona novos textos reflexivos, a exemplo de "A PEC das domésticas, os grilhões e as madames", "Uma mãe chora em Serra Leoa", "George Floyd" e, entre outros, "Peregrina: uma representação sustentável de ancestralidade na televisão brasileira".

É plausível quando Cidinha da Silva diz que a crônica "é gênero complexo e fascinante". Ao ler seus textos, pela mão firme de quem lapida uma escrita concisa e cheia de sutileza, temos a dimensão exata de que o que ela faz é nos convidar para o seu universo, sob o domínio do "brincar com o tempo, de poemar o tempo", como se refere, implicando tudo isso em performar pela crítica, ironia, humor, poesia, diálogos cortantes e a própria narrativa jornalística.

"O branqueamento" – escreve Cidinha da Silva em "O Que É Colorismo? Isso Faz Sentido no Brasil?" – "é aquela cartilha cujas lições propõem que pessoas negras busquem se distanciar, de todas as formas possíveis (física, mental, psicológica, espiritual), daquilo que as aproxima de África".

Leitores que acompanham seu trabalho devem ter de memória muitos dos textos aqui publicados, pois foram divulgados por outros meios. Embora falar sobre racismo ou relações raciais assimétricas e antirracismo não seja tarefa fácil, leve e prazerosa, este livro, pelo seu repertório crítico e analítico, nos convoca a fazer parte de um projeto de país mais justo e igualitário.