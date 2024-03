Brasil e Espanha fizeram um jogo emocionante, com seis gols, no empate por 3 a 3. A Espanha teve mais o domínio da bola e do jogo, graças ao talento de Rodri no meio campo, que, como o alemão Kross, não erra passe e faz as melhores escolhas. O Brasil foi prejudicado pelo árbitro, que marcou dois pênaltis discutíveis.

Diferentemente do jogo contra a Inglaterra, o meio de campo brasileiro não foi bem na marcação nem no apoio. Por isso, e pela falta de brilho individual de Vinicius Junior e Rodrygo, a seleção não explorou o que fez de melhor contra os ingleses: as bolas lançadas para os dois atacantes nas costas dos defensores adiantados.

O jovem Lamine Yamal ,16 anos, foi um dos destaques no jogo, junto com o goleiro Bento do Brasil, o volante Rodri da Espanha e, mais uma vez, o garoto Endrick, com um belo gol, deixando sua marca, no início de sua carreira na seleção, em dois grandes estádios do futebol mundial.

Wendell salta para fugir de carrinho de Robin Le Normand no empate entre Brasil e Espanha, em amistoso - Pierre-Philippe Marcou/AFP

O caminho da seleção já está traçado. Um time que tem três atacantes extremamente rápidos, hábeis e talentosos, como Vini , Endrick e Rodrygo, tem de aproveita-los bastante nas transições rápidas da defesa para o ataque. Para isso será necessário priorizar o domínio da bola no meio campo e a qualidade dos meio-campistas.

Ancelotti descobriu o óbvio ao jogar sem centroavante e com Vinicius Junior e Rodrygo formando dupla de ataque. Na seleção, poderá ser um trio na frente, com a presença de Endrick.

Os treinadores e os profissionais de todas as áreas que possuem mais talento são os que descobrem o óbvio. Tornam mais simples, claro e eficiente o que parecia complexo.

O teatro do futebol

Todas as principais seleções sul-americanas e europeias possuem problemas. Alemanha, França e Espanha não têm um excelente centroavante para o nível de uma grande equipe. A Espanha tem excelentes meio-campistas –Gavi e Pedri estão machucados–, mas não possui um único atacante excepcional pelos lados ou pelo meio. Yamal é, ainda, uma promessa de craque, como Endrick do Brasil, 17 anos. A Inglaterra tem carências na lateral esquerda e no zagueiro deste lado, como mostrou contra o Brasil.

É preciso separar titulares, bons jogadores, que são geralmente destaques em seus clubes, mas que não fazem falta à seleção por terem substitutos do mesmo nível, dos titulares que são especiais, poucos, indiscutíveis, que fazem falta, como Vinicius Junior no Brasil, Messi na Argentina, Saka e, principalmente, Kane na Inglaterra, Rodri na Espanha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes em Portugal, e alguns outros.

Kross, depois de longa ausência da seleção alemã, reapareceu com grande brilho na vitória sobre a França por 2 a 0. Atuou de centro médio (volante), como tem feito no Real Madrid. Nesta posição ele é ainda melhor, por ter uma ampla visão do campo e dar seus passes espetaculares e precisos. Na função de meio-campista, como atuou na maior parte de sua carreira, ele sempre foi reconhecido como um craque, porém era cobrado para entrar mais na área e fazer gols.

Em junho, vão começar a Eurocopa e a Copa América. Os amistosos atuais, assim como os estaduais no Brasil, são preparações, treinamentos. Nas competições mais importantes as partidas passam a ser mais intensas, um teatro de técnica, estratégia e emoções, quando afloram as contradições, as virtudes e as deficiências humanas.