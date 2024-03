Os atletas condenados por estupro pela Justiça têm de ser presos, seja quem for. Parabéns a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que chefia o grupo da seleção na Europa, pelo posicionamento espontâneo e firme contra o crime de estupro.

Já temos um bom caminho. Na vitória por 1 a 0, o Brasil jogou melhor do que se esperava e a Inglaterra atuou pior do que se pensava, desfalcada de dois de seus melhores atacantes (Kane e Saka).

A seleção brasileira povoou mais o meio campo com três jogadores que marcavam e avançavam (Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá), o que não acontecia antes, além de explorar a velocidade de Vinicius Júnior e Rodrygo, depois Endrick, características da maneira de jogar do Real Madrid.

Endrick comemora após marcar o gol da vitória contra a Inglaterra no estádio de Wembley - Carl Recine/Reuters

Porém, independentemente da atuação e do resultado, não se pode tirar conclusões definitivas por apenas um jogo amistoso. Este é um momento de testar jogadores, opções táticas, além das frequentes ausências por contusões e outros problemas. Resultados inesperados ocorrem muitas vezes nesses jogos.

É preciso lembrar também que a nítida superioridade dos europeus sobre os brasileiros ocorre entre os grandes clubes porque eles contratam os melhores jogadores da América do Sul e de outros continentes. Pelo mesmo motivo, as principais equipes brasileiras são superiores às rivais sul-americanas. Já entre seleções não há esta diferença técnica. A Argentina é campeã do mundo. Brasil e Argentina sempre estarão entre as candidatas para ganhar o título mundial.

O discurso patriota de muitos de que os jogadores e os torcedores precisam se unir para recuperar a paixão e o prestigio mundial do futebol brasileiro não corresponde à realidade. Os atletas têm muito orgulho e prazer de atuar pela seleção e os torcedores voltarão a ficar eufóricos quando o time brasileiro vencer e brilhar.

Faltam à seleção brasileira meio-campistas que estão no nível dos melhores do mundo da posição.Os que atuaram contra a Inglaterra são muito bons, estão acostumados com a intensidade do futebol inglês e podem evoluir. É essencial dar mais importância ao meio campo e ter mais o domínio da bola e do jogo.

O lateral esquerdo Wendell atuou bem na marcação e no apoio. A análise de que não há mais necessidade de se ter excelentes laterais apoiadores porque a seleção brasileira tem pontas de altíssima qualidade não se justifica. As duplas pelos lados são importantes. Na Copa de 2022, os pontas brasileiros não brilharam contra a Croácia porque foram muito bem marcados e porque não tiveram ajuda dos laterais.

Independentemente das atuações e resultados dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, existem várias alternativas para se organizar taticamente a seleção, de acordo com o momento e o adversário.

O futebol brasileiro precisa evoluir dentro e fora de campo. Estamos reféns, seduzidos pela audiência, pelo mundo midiático, pelos melhores momentos, pela repetição excessiva, pela supervalorização das imagens e pelos lances individuais, esporádicos, como se momentos isolados representassem o todo, o conjunto.

É a sociedade do espetáculo, da pressa, da criação rápida de heróis e vilões, que gosta mais de consumir, festejar e descartar do que de futebol.