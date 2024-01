O documentário "O Território", que narra a luta da defensora Neidinha Bandeira (mais conhecida como Neidinha) e do povo indígena uru-eu-wau-wau para defender sua terra indígena em Rondônia, conquistou o prêmio Creative Arts Emmy Awards 2023, na categoria mérito excepcional na produção de documentários.



O documentário, que foi gravado em Rondônia e distribuído pela National Geographic, também concorreu nas categorias "cinematografia excelente para um programa de não-ficção" e "melhor direção para um programa de documentário/não-ficção".



O filme é uma coprodução indígena com o povo uru-eu-wau-wau e eu sou uma das produtoras-executivas. A produção esteve em mais de 130 festivais no mundo e ganhou mais de 10 prêmios internacionais, incluindo o prêmio do público e o prêmio especial do júri em Sundance.

Cena do documentário 'O Território' - Reinaldo Silva/Divulgação

"O Território" trouxe o olhar indígena para o cinema mundial em um momento de grande luta dos povos indígenas do Brasil, com grandes invasões aos territórios, ataques aos direitos indígenas pelo governo passado, uma política antiambientalista e anti-indígena estava sendo posta em prática, e um momento decisivo para planeta que vive a crise climática e já sofre com seus efeitos.



Mostrou a força das vozes indígenas, principalmente da juventude, na luta por seus próprios direitos e do desafio de protegermos e cuidarmos das nossas florestas tão atacadas. A luta dos povos indígenas está conectada à luta por justiça climática.



Os povos indígenas vêm utilizando a arte, o audiovisual, o cinema e a cultura como forma de resistência, mostrando suas realidades, levando sua forma de ser e estar no mundo. Utilizando do saber ancestral e da arte como instrumento de transformação, os povos indígenas mostram como garantir direitos indígenas significa garantir um agora e um futuro que só é possível através da ancestralidade.



Apresentando outras formas de viver e de sonhar, mostrando não apenas as mazelas e dificuldades enfrentadas, mas toda a beleza e tudo que nós, povos originários, temos a apresentar através do nosso próprio olhar e das nossas próprias vivências e histórias. Trazemos a mensagem da floresta, dialogando com seus espíritos e seres, com nossas irmãs árvores, montanhas e rios.



"Esse filme representa muito para os povos indígenas e para a nossa luta. Esse prêmio é de vocês, é do Brasil", declarou Neidinha. A arte indígena ganhou o mundo e trouxe prêmios para o Brasil. Que a produção indígena seja cada vez mais apoiada e vista no nosso país.