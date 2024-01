A Câmara Municipal de São Paulo vergonhosamente aprovou a abertura de uma CPI para investigar o padre Júlio Lancellotti e organizações que atendem a população em vulnerabilidade social, proposta pelo vereador Rubinho Nunes (União).

O vereador, junto com a base do prefeito Ricardo Nunes (MDB), vem tentando agravar ainda mais a situação ao fortalecer a especulação imobiliária com alterações no Plano Diretor e na Lei de Zoneamento, aprovadas na casa legislativa no ano passado, e agora ao perseguir e atacar aqueles que vêm cuidando e fazendo o trabalho que deveria ser feito pelo poder público com essa população. Os vereadores que votaram pela aprovação desta CPI, com o discurso de Deus e família, não seguem seus ensinamentos de amor ao próximo e parecem odiar aqueles por quem Jesus lutou: os pobres, vulneráveis e excluídos.

O padre Júlio Lancellotti é homenageado pelos mais de 40 anos dedicados a luta pelos direitos humanos, na estreia do filme "O que nos espera", de Bruno Xavier e Chico Bahia. em agosto de 2023 - Marlene Bergamo - 12.ago.2023/Folhapress

O estado de São Paulo tem mais de 103 mil pessoas em situação de rua. Na capital, são 62 mil nesta situação, de acordo com os dados do CadÚnico até novembro de 2023. A cidade concentra 25% da população de rua do Brasil, isso significa que 1 em cada 4 pessoas nesta situação no país se encontram na capital paulista. Para o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, Robson Mendonça, a situação vem se agravando devido à falta de políticas públicas nos últimos anos.

Segundo os dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, o perfil dessa população é em maioria masculino (88%) e negro (68%). A maior parte está na faixa etária entre 30 e 49 anos (57%) e, entre os motivos para estarem nas ruas, 44% alegaram problemas familiares, 38% citaram o desemprego e 28% mencionaram o alcoolismo ou uso de drogas. A violência contra essa população é constante, com uma média de 17 casos por dia. Trata-se de uma questão social, de saúde e de segurança pública.

Aos vereadores que aprovaram a CPI para que não se esqueçam as palavras encontradas na Bíblia, em Mateus 25:35-45:

"'Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram'.

— Então, os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?'.

— O Rei responderá: 'Em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram'."

Todo o apoio ao padre Júlio Lancellotti.