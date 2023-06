O leite, mais um dos itens de pressão na inflação, começa a ter queda de preços no campo. Bom para o consumidor, mas não tão ruim para os pecuaristas, uma vez que os custos de produção também estão em queda.

Devido à pouca oferta no primeiro bimestre, os preços tiveram forte alta no campo, uma tendência também verificada no segundo. Neste ano, a elevação dos preços do leite no campo acumula 12%, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

No terceiro bimestre, no entanto, os preços começaram a cair. A oferta interna ainda é limitada, mas a paridade de preços nas importações está favorável. De janeiro a maio, o país importou 878 milhões de litros equivalentes de leite, 213% a mais do que em igual período do ano passado.

Galpão de ordenha mecanizada da fazenda Leite Letti, no interior de São Paulo - Eduardo Knapp - 16.ago.20/Folhapress



Os preços internos elevados e o recuo do dólar facilitam as compras externas. As importações do ano representam 9% da oferta interna do leite cru. No mesmo período do ano passado eram 2,9%.



A queda se deve também a uma redução nos custos de produção, devido à queda nos preços do milho, do farelo de soja, de concentrados, de adubo e de corretivos, segundo análise do Cepea.



No mês passado, o pecuarista gastava 25,8 litros de leite por uma saca de milho. Em dezembro, eram 34,1 litros. Há quatro meses há uma melhora no poder de compra do pecuarista. Em maio, o aumento foi de 14% em relação a abril.



O novo cenário de preços das commodities em Chicago, no entanto, poderá trazer novos custos ao produtor. O fator clima começa a gerar incertezas nas safras de milho e de soja dos Estados Unidos. Uma eventual quebra de grãos da safra americana vai refletir nos preços internos do Brasil.



Um outro fator que inibe novos aumentos de preços do leite no varejo é o fraco poder de compra do consumidor, que vem reduzindo as compras, segundo analistas do Cepea.



Em abril, a captação de leite teve alta de 0,21% em relação à do mês anterior, e esta é a primeira elevação desde novembro de 2022. Já os preços pagos aos pecuaristas por litro de leite registraram queda de 5% em maio, quando considerada a média nacional dos sete estados pesquisados pelo Cepea.



A queda de preços no campo chega ao bolso dos consumidores. Nos últimos 30 dias, o leite teve retração de 1,12% nos supermercados, após alta de 6,7% em abril no varejo da cidade de São Paulo, conforme pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).



A queda nos preços do leite ajuda a retração dos custos dos alimentos. Esse item, que fechou maio com estabilidade média dos preços, acumula queda média de 0,73% na segunda quadrissemana deste mês.





Força no Congresso A Frente Parlamentar do Cooperativismo tem 325 parlamentares para atuar em favor dos interesses cooperativos. São 285 deputados e 40 senadores.



Conexão Ciência A Abisolo (associação do setor de nutrição vegetal) lança na Hortitec, evento que ocorre em Holambra, a plataforma Conexão Ciência, que vai consolidar os conteúdos científicos disponíveis para o setor em um único local.

Energia limpa A Veiling Holambra, cooperativa de flores e plantas, chegou à quarta usina fotovoltaica, somando 3.000 painéis solares. A operação tem potência de 1.700 MWh por ano.



Forte alta O fator clima continua impulsionado os preços das commodities em Chicago. O contrato de milho de julho foi a US$ 6,71 por bushel (25,4 kg), com alta de 4,2%. O de soja para o mesmo mês subiu para US$ 15,15 por bushel (27,2 kg), com evolução de 2,5% no dia.