O Paraná planta neste ano uma área de 1,39 milhão de hectares de trigo, o maior espaço destinado ao cereal pelos agricultores paranaenses desde 1980.

A produção tem potencial para atingir o recorde de 4,6 milhões de toneladas em 2023, 30% acima do volume anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Deral (Departamento de Economia Rural), que também as informações da safra de 2022.

Após um ano de produção recorde em 2022, o Brasil deverá ter novamente uma boa safra nacional de trigo. Os produtores do Rio Grande do Sul, estado que lidera a produção do país, também deverão aumentar a área de plantio. A safra de 2022 ficou próxima de 10 milhões de toneladas.

Início do plantio de trigo no Paraná; área localizada em Sertaneja, no norte do estado - Mauro Zafalon/Folhapress

A área de trigo na safra passada foi de 1,24 milhão de hectares, com produção de 3,5 milhões de toneladas, segundo os dados do departamento estadual.

Além de maior área, o trigo terá neste ano, se o clima ajudar, um aumento de produtividade para 3.279 kg por hectare, uma evolução de 15% sobre 2022. O trigo ganha espaço em um momento em que o cereal perde preço em relação ao da safra passada. Carlos Hugo Godinho, analista deste cereal do Deral, explica o motivo desse ganho de área.

O alongamento no ciclo da safra de soja em várias regiões do estado fez com que o período ideal para o plantio de milho fosse perdido. Com isso, os produtores optaram pelo trigo.

Já o milho, que disputa área com o trigo na safra de inverno em boa parte do estado, perde espaço. Neste ano, a área da segunda safra deste cereal recua para 2,42 milhões de hectares, 12% a menos do que em 2022. Apesar dessa queda, a produção cresce e terá potencial de 13,8 milhões de toneladas, 4% a mais. Isso ocorre porque a produtividade média do estado está prevista em 5.713 kg por hectare.

Uma das novidades é o crescimento da área e da produção de cevada. Os agricultores paranaenses deverão produzir 382 mil toneladas neste ano, 14% a mais do que em 2022.

A mandioca, um dos alimentos básicos e que tem o Paraná como um dos principais produtores do país, também ganha espaço neste ano. Com a estimativa de uma produtividade de 24,3 toneladas por hectare, o potencial de produção de mandioca sobe para 3,3 milhões de toneladas na safra 2022/23.

A primeira safra de grãos do estado, a de verão, mostrou forte avanço da produtividade, conforme os dados apresentados pelo Deral. A média do milho foi de 9.907 kg por hectare; e a da soja, de 3.882.

Com isso, a produção de soja subiu para o recorde de 22,5 milhões de toneladas no Paraná, 80% a mais do que em 2022, quando a produtividade havia sido afetada por efeitos climáticos adversos.



Consumo A retração nos preços dos alimentos fez o indicador de consumo da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) subir 2,33% nos cinco primeiros meses deste ano. Óleo de soja, carne bovina e café estão entre as principais quedas.

Atacado Os preços dos produtos agropecuários recuaram 4,4% no atacado neste mês, acumulando deflação de 11,2% no primeiro semestre.

Atacado 2 Os dados são do IGP-M da FGV, divulgados nesta quinta-feira. As maiores pressões negativas na inflação do atacado dos produtos agropecuários vieram de milho, soja e bovinos. O preço do milho recuou 14,9% no mês; o da soja, 4,3%, e o dos bovinos, 6,6%.

Soja Produtor mineiro de Nepomuceno obteve uma produtividade de 134,5 sacas de soja por hectare na safra 2022/23, segundo o Cesb, entidade que promove um fórum de desafio de produtividade entre os produtores nacionais. Segundo a Conab, a média nacional é de 59 sacas.