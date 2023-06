As exportações pelos chamados portos do Arco Norte aceleraram muito neste ano. De janeiro a maio, saíram por esses portos 3,8 milhões de toneladas de milho, 36% do volume exportado pelo Brasil. No mesmo período do ano passado a participação era de 26%.

Já os principais portos do Sudeste e do Sul perderam espaço na saída do cereal. Santos (SP), Paranaguá (PR) e São Francisco do Sul (SC) embarcaram 5,8 milhões de toneladas, 55% do volume total. Nos cinco primeiros meses de 2022, esses três portos representaram 66% das vendas externas.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

O porto de Santos, por onde saíram 2,6 milhões de toneladas de milho neste ano, teve uma redução na participação nas exportações nacionais para 24,5%, abaixo dos 35,4% de igual período do ano passado. Os dados são do boletim logístico mensal do Ministério da Agricultura.

Porto de Itaqui, no Maranhão, que faz parte do Arco Norte - Divulgação/@portodoitaqui.ma.gov.br



Os portos do Arco Norte elevam a participação nacional devido a Mato Grosso, estado que liderou as exportações do cereal, atingindo um volume de 4,6 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses. Paraná, com 1,5 milhão, e Mato Grosso do Sul, com 1,3 milhão, vieram a seguir.



As exportações de soja não tiveram grandes alterações neste ano em relação ao acumulado de janeiro a maio de 2022. Os portos do Arco Norte, de Santos e de Paranaguá tiveram leve redução na participação das exportações. Já os do Rio Grande (RS) e de São Francisco do Sul (SC) elevaram suas participações.

Porto de Paranaguá, no Paraná - Rodrigo Felix Leal/AEN



Segundo o Ministério da Agricultura, com base nos dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior), as exportações acumuladas até maio somaram 49 milhões de toneladas, com lideranças de Mato Grosso (17,3 milhões), Goiás (5,6 milhões) e Paraná (3,7 milhões).



A entrada de adubos pelos portos do Norte e Nordeste atingiram 27% do total comprado pelo Brasil neste ano. Em 2022, a participação era de 24,5%. As importações totais de fertilizantes somam 13,6 milhões de toneladas de janeiro a maio, 10% a menos do que no ano anterior.



Café O consumo mundial de café será recorde em 2023/24, somando 170,2 milhões de sacas, segundo projeções do Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) divulgadas nesta quinta-feira (22).

Café 2 A produção mundial sobe para 174,3 milhões de sacas, e o comércio internacional será de 122,2 milhões. Com o aumento de produção, os estoques ficam em 31,8 milhões de sacas.



Brasil O Usda estima 66,4 milhões de sacas para o Brasil, com aumento da safra do arábica para 44,7 milhões e redução do conilon para 21,7 milhões.



Encontro A ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina almoçou com a ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, na embaixada portuguesa. Na conversa, o aumento das compras de cereais no Brasil por Portugal, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a compatibilidade do país às exigências da União Europeia, o que está possibilitando as vendas.



Mais crédito O Banrisul termina a safra 2022/23 com um aumento de 76% no fornecimento de crédito para o setor agropecuário. Até 9 de junho, o volume somava R$ 8,6 bilhões.



Acerto de contas Após as fortes elevações dos últimos dias, as commodities tiveram perda de preço em Chicago nesta quinta-feira (22). O milho caiu 1,6%; e a soja, 1%. Já o trigo subiu 1%.