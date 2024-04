A jornalista Raquel Cozer está trabalhando em uma biografia de Lygia Fagundes Telles para a Companhia das Letras, com previsão de ser publicada em 2026.

Lygia Fagundes Telles autografa livro em São Paulo em janeiro de 1961 - Acervo UH/Folhapress

A escritora morreu há precisamente dois anos —e um sintoma de como sua vida permanece desconhecida é que, poucos dias depois de sua morte, se confirmou que ela tinha 103 anos de idade, não 98 como se pensava. Lygia tinha um raro equilíbrio entre gregária e reservada, conforme diz a biógrafa.

Cozer afirma que Telles, objeto desta sua estreia literária, é um dos grandes temas de sua vida —ela lembra que registrou quando ainda era redatora de literatura na Folha, lá em 2008, a compra dos direitos à obra de Lygia pela Companhia.

A jornalista depois assumiu a coluna Painel das Letras e migrou para o mercado editorial, como editora na Planeta e na Intrínseca e, depois, publisher da HarperCollins. Agora, é como se o círculo se fechasse.

"Lygia foi um acontecimento, provocava muito fascínio", se derrama a biógrafa, que teve ela mesma a iniciativa de propor o projeto à Companhia, acolhido pelo diretor Luiz Schwarcz e pelo publisher Otávio Marques da Costa. "Hoje as pessoas não têm tanta noção do tamanho que Lygia tinha. Os livros dela sempre chegavam aos mais vendidos"

Ainda que a empresa continue publicando Lygia e, por isso, preze pela boa relação com suas duas herdeiras, a proposta passa longe de uma biografia chapa-branca, segundo a jornalista, expondo "passagens difíceis" da vida da autora de "As Meninas" e "Antes do Baile Verde".

A jornalista Raquel Cozer durante evento na Livraria da Vila, em São Paulo - Marcus Leoni/Folhapress

Mas o que mais empolga Cozer a mergulhar nos "quase 80 anos de vida profissional" da escritora é seu pioneirismo. Lygia, afinal, se formou em direito na Universidade de São Paulo como uma de sete mulheres entre 197 homens.

"Além disso, ela se separou do primeiro marido, Goffredo da Silva Telles, numa época em que nem existia divórcio, com um filho pequeno na mão. Foi uma história constante de luta contra barreiras."

A Ímã Editorial traz ao país o primeiro livro de Ananda Devi, nome promissor das Ilhas Maurício premiada com o Neustadt e o Femina des Lycéens; 'A Risada das Deusas', que se passa na Índia, tem capa ilustrada por Julian Warmling Astier - Julian Warmling Astier/Divulgação

TINTA NEGRA Ainda no campo das biografias, a nascente Serra da Barriga investe em uma do pintor Arthur Timótheo da Costa, tido como um dos poucos artistas negros a se destacar na cena brasileira na virada do século 19 para o 20 —mas que hoje segue pouco conhecido. A obra do historiador Kleber de Oliveira Amâncio, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, deve sair no ano que vem.

PARA OS PIÁS Curitiba está prestes a ganhar uma nova livraria de rua, extensão da editora paranaense Telaranha, fundada há dois anos. O espaço, que abre no próximo dia 13, ocupará um casarão recém-restaurado no centro da cidade, na esquina das ruas Ébano Pereira e Saldanha Marinho. Além da curadoria de livros, o espaço terá um café caprichado e abrigará eventos e lançamentos.

PENSANDO BEM O jornalista Hamilton dos Santos, que trilhou carreira em empresas como a editora Abril e instituições como a Aberje, ou Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, levou em paralelo uma vida de profundo interesse em filosofia —que culmina agora no lançamento do rigoroso livro de ensaios "O Triunfo das Paixões", girando em torno do filósofo David Hume, pela Iluminuras.