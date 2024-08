A Livraria Megafauna vai inaugurar no próximo ano o festival Poesia no Centro, voltado a reunir poetas de dentro e fora do Brasil para apresentar, ler e discutir sua arte.

O projeto faz parte da expansão recente da livraria, que abre no final do mês a sua segunda unidade no Teatro Cultura Artística, no centro de São Paulo.

O festival vai acontecer de 16 a 18 de maio no auditório do teatro, que tem capacidade para 150 pessoas, um avanço para uma livraria que já tem hoje nos eventos com autores uma de suas principais atrações.

A curadora será a livreira e crítica Rita Palmeira, que já disparou convites a nomes internacionais chamativos, ainda sem confirmações.

A Megafauna já toca há algum tempo um projeto mensal de mesmo nome, que já trouxe poetas de relevo como Ana Martins Marques, Oswaldo de Camargo e Patricia Lino. Agora a ideia é ampliar o público do gênero fincando um novo marco da poesia no calendário de São Paulo, já com apoio garantido da Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Ambev.

Irene de Hollanda, diretora da livraria e do festival ao lado de Fernanda Diamant, diz que o objetivo é explorar como a poesia "investiga temas contemporâneos e de que forma estes tempos ressoam nos versos".

Para Diamant, "o festival também será um espaço para falar dos temas inerentes ao poema —as particularidades e os diálogos criativos envolvidos no processo de tradução, a proximidade com a música, o teatro, a performance, a oralidade".

Aliás, a abertura da nova unidade da Megafauna será no próximo dia 25, um domingo, marcada por um cortejo do grupo afro-brasileiro Ilú Obá De Min que sairá às 11h da loja do edifício Copan e seguirá até o Cultura Artística, a 500 metros dali.

Capa de 'Design como Atitude', livro de Alice Rawsthorn que sai em setembro pela Ubu, vem da fotomontagem 'Look Before You Leap/Sport Makes You Hungry' - The J. Paul Getty Museum/Divulgação

SALTO ORNAMENTAL O Circuito Ubu, projeto da editora homônima que distribui lançamentos mensalmente a milhares de assinantes, está prestes a completar cinco anos —e oferece aos fidelizados um curso gratuito com o pesquisador francês Malcom Ferdinand e um evento online com a americana Donna Haraway, além de um carimbo "ex-libris" desenhado pelo artista Eduardo Berliner. O livro de setembro será "Design como Atitude", em que a britânica Alice Rawsthorn explica as tendências do design no século 21.

ESCALADA E a Todavia marcou para setembro a publicação do livro vencedor de seu segundo concurso de não ficção, escolhido lá em 2021. "A Bancada da Bíblia", do jornalista cearense André Ítalo Rocha, faz um misto de reportagem e ensaio histórico para analisar as razões e métodos do crescimento da bancada evangélica no Parlamento brasileiro.