Você provavelmente não conhece o nome de Courtney Henning Novak, mas deve se lembrar da imagem da americana se derretendo na internet após ler "Memórias Póstumas de Brás Cubas" e "Dom Casmurro", de Machado de Assis. Seus vídeos no TikTok viralizaram a ponto de impulsionar as vendas do autor em seu país e até no Brasil —e se tornaram alguns dos mais vistos do canal da leitora.

A tiktoker americana Courtney Henning Novak, que vem ao Brasil, com o livro 'Dom Casmurro' - TikTok @Courtneyhenningnovak

E é para cá que ela vem como um dos destaques da terceira edição do Festival Literário do Museu Judaico, apelidado de Flimuj, que acontece em São Paulo de 18 a 21 de setembro.

O evento, com curadoria do cientista social Daniel Douek, girará em torno do tema "como reparar o mundo?". Como em anos anteriores, não se restringirá a autores ligados ao judaísmo, propondo discussões mais amplas a partir de sementes que nascem dessa cultura.

Além da influenciadora, estão confirmados no festival a argentina Ariana Harwicz, que angariou uma variedade de fãs brasileiros com títulos como "Morra, Amor" e "Degenerado", da editora Instante; e o cubano Leonardo Padura, que também confirmou presença na Bienal em São Paulo e no clube de leitura do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

O Flimuj deve ter cerca de dez mesas ao longo de quatro dias de programação, na região central de São Paulo. Outras edições já trouxeram nomes como Ayelet Gundar-Goshen, Bernardo Kucinski e Sueli Carneiro.