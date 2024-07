O escritor Jeferson Tenório se prepara para lançar seu próximo romance, seguindo o sucesso de "O Avesso da Pele", que venceu o prêmio Jabuti e já vendeu mais de 200 mil exemplares —alcançando maior notoriedade, ainda que um tanto amarga, ao ser alvo de tentativas de censura no começo deste ano.

"De Onde Eles Vêm", lançamento previsto para novembro na Companhia das Letras, se ambienta na época do ingresso dos primeiros estudantes cotistas nas universidades brasileiras, em meados dos anos 2000.

A história se passa em Porto Alegre, onde o autor carioca se radicou como professor universitário. O protagonista é um jovem que procura manter seu amor pela literatura apesar das adversidades e, ao longo da história, passa a entender melhor os efeitos de ser uma pessoa negra no Brasil.

Segundo a editora, o livro é o "romance de formação de um leitor" em um ambiente hostil, num momento em que "políticas para amenizar desigualdades eram vistas mais como problema do que solução".

Tenório é hoje um dos autores brasileiros de maior destaque da editora, que relançou seu romance anterior, "Estela sem Deus", após a repercussão de "O Avesso da Pele", de 2020. Ele também é autor de "O Beijo na Parede", que saiu pela editora Sulina.

AQUI NA TERRA... E falando em literatura brasileira, a Companhia das Letras aposta em dois romances de estreia no começo de 2025. O primeiro é o da paulista Julia Codo, conhecida pelo livro "Você Não Vai Dizer Nada", da editora Nós. Ela publica "Caderno de Ossos", sobre uma jovem que se vê diante de escritos deixados por uma tia desaparecida, numa trama que evoca o horror da vala clandestina de Perus e a violência da ditadura militar.

...TÃO JOGANDO FUTEBOL O segundo livro é da potiguar Bruna Dantas Lobato, que já trabalhou com a editora na tradução de "A Palavra que Resta", de Stênio Gardel, premiada com o National Book Award. A autora escreveu em inglês o romance "Horas Azuis", que acompanha uma estudante do Rio Grande do Norte que manda notícias à mãe da faculdade onde está estudando, nos Estados Unidos. Agora, ela verterá seu próprio texto ao português.

TEM MUITO SAMBA A Casa Escrevivência, que celebra a literatura de Conceição Evaristo no Rio de Janeiro, completa um ano com um evento de lançamento e autógrafos do último livro da autora, "Macabéa, Flor de Mulungu", neste sábado, dia 27, às 14h. Haverá participação da ilustradora do livro da Oficina Raquel, Luciana Nabuco, além de sarau e música com Ana Bispo e sua banda.

MUITO CHORO O Círculo de Poemas vai publicar um novo livro de Ben Lerner chamado "The Lights", com textos que experimentam variações de forma conforme atravessam as crises coletivas do nosso tempo. O autor já é reconhecido por romances como "10:04" e "Estação Atocha", da Rocco, e terá seu ensaio "Ódio pela Poesia" reeditado pela Fósforo, após sair na revista Serrote. Ambos têm previsão para o ano que vem.

E ROCK'N' ROLL A artista plástica e ilustradora espanhola Olga de Dios vem ao Brasil pela primeira vez para uma série de eventos em torno de seu décimo título lançado pela Boitatá, selo infantil da Boitempo. Com texto de María Leach, "Que Bicho me Mordeu?" é uma aventura sobre as emoções, numa sinopse à la "Divertida Mente". Ao longo de agosto, a autora visita quatro cidades brasileiras, incluindo São Paulo.