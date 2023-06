Aprenda a fazer um ceviche vegano com atemoia para o Dia dos Namorados

São Paulo

Em datas como o Dia dos Namorados, na segunda-feira (12), quem não sai para comemorar em um restaurante para evitar as filas de espera pode preparar uma receita mais caprichada em casa. O ceviche, que foge dos pratos tradicionais do dia a dia, é uma opção com preparo simples e que impressiona a pessoa amada.

Ceviche de atemoia da chef Renata Vanzetto - Cony Pinheiro/Divulgação

O prato de origem peruana costuma ser feito com peixe ou frutos do mar, mas a receita da chef Renata Vanzetto, à frente de restaurantes como Muquifo e Mico, tem como base a atemoia, fruta que se parece com a graviola, sendo uma opção vegana. A recomendação de acompanhamento são chips de batata-doce fritas na hora.

CEVICHE DE ATEMOIA

Ingredientes:

500 g de atemoia sem casca

folhas de coentro a gosto

cebola roxa cortada em lâminas finas

4 unidades de batata-doce

óleo para fritar

Para o leite de tigre:

500 ml de leite de coco

200 ml de suco de limão

15 g de sal

pimenta dedo-de-moça picada a gosto

coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Coloque o óleo em uma panela e aqueça

Passe as batatas em um fatiador de legumes e em seguida frite. Reserve

Em um recipiente, coloque o suco de limão, acrescente a pimenta, o coentro e o leite de coco

Misture tudo e acrescente o sal. Reserve

Montagem: