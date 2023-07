Aprenda a fazer um poke de atum e arroz japonês com o chef Ravi Leite, do Hi Pokee

São Paulo

Um dos principais pratos da culinária nativa havaiana, o poke ficou mais conhecido no Brasil nos últimos anos. Além de saboroso e saudável, o prato enche os olhos por ser bem colorido, sempre com uma opção de proteína acompanhada de legumes e frutas. O chef Ravi Leite ensina uma versão com salmão, que pode ser encontrada em seu restaurante Hi Pokee.

Foi em 2016 que o ex-MasterChef ouviu falar pela primeira vez do prato e viu um grande potencial. "Um amigo que pega onda e estava no Havaí me mandou uma mensagem dizendo que o poke era a melhor comida do mundo. Fiquei curioso, fui dar uma olhada na internet e vi que a receita já estava bombando na Califórnia", diz.

Ravi Leite participou da segunda temporada de MasterChef Profissionais - Angelo Dal Bo

O chef conta que no mesmo dia passou no mercado, comprou os ingredientes e preparou o prato para três amigos. "Eles viraram meus sócios na mesma noite", lembra.

No Havaí, a receita tradicional é simples: peixe marinado cortado em cubos. No Hi Pokee, porém, cada cliente pode criar um poke do seu jeito. Segundo Leite, a maioria opta por misturar arroz branco com salmão cru e avocado. Veja a receita do Poke Primeiro.

POKE PRIMEIRO

Rendimento: 3 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Ingredientes

400g de gohan (arroz japonês cozido, sem tempero)

300 g de atum

1 avocado

1/2 cenoura fatiada

100 g de tomate-cereja

1/2 cebola roxa cortada fininha

Cebolinha a gosto

Gergelim a gosto

Maionese kewpie a gosto

Ingredientes molho clássico

4 colheres de sopa de shoyu

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de alho ralado

1 unidade de pimenta-dedo-de-moça

1 colher de sopa bem rasa de açúcar

Preparo