Conheça a origem do nhoque da fortuna e por que ele é comido no dia 29

Todo dia 29 é dia de comer nhoque, em uma tradição italiana chamada Nhoque da Fortuna, que se espalhou pelo mundo afora.

A tradição surgiu a partir de uma lenda que narra a história do santo católico São Pantaleão, que em uma noite de 29 de dezembro, disfarçou-se e percorreu um vilarejo na Itália, vestido de forma desgastada, esperando que alguém o ajudasse. Uma família, mesmo tendo pouco, ofereceu-lhe comida, mas nos pratos só havia sete nhoques para cada membro. O santo comeu e partiu, e ao recolherem os pratos, a família percebeu as moedas que ele havia deixado. Ou seja, uma lenda que simboliza a generosidade.

Foi daí que surgiu essa simpatia que deve ser feita no dia 29. Ela funciona assim: ao colocar uma quantia de dinheiro embaixo do prato, a pessoa deve comer sete nhoques do separadamente, fazer um pedido diferente enquanto mastiga cada um deles.

Não há uma definição exata sobre o que fazer com o dinheiro deixado embaixo do prato. Há quem guarde para o próximo dia 29 e há quem dê para alguém que precisa.

"Alguns restaurantes no Brasil aproveitam para fazer um prato de nhoque no dia, para conhecer a história e, quem acredita, faz a simpatia", afirma o chef Giovanni de Moraes Argeri, do restaurante italiano Piselli, em São Paulo. Na casa eles servem o gnocchi sorrentina, com molho de tomate, manjericão e mussarela de búfula, por R$ 89.

Aproveite este sábado para saborear a receita abaixo de nhoque com molho pomodoro e ainda por cima tentar atrair fortuna e sorte. Para deixar seu nhoque ainda mais saboroso, o chef Argeri dá uma dica: faça o purê de um dia para o outro, assim a massa segura a umidade e não precisa de tanta farinha para modelar, deixando o prato mais leve.

Nhoque de batata com molho pomodoro

Grau de dificuldade: Médio

Tempo de preparo: Mais de uma hora

Rendimento: 5-6 porções

Ingredientes da massa:

1 kg batata (prefira o tipo asterix, com casca rosada, que são mais secas)

4 colheres (sopa) manteiga sem sal

4 colheres (sopa) parmesão ralado

250 g farinha de trigo

1 unidade ovo

1 pitada noz-moscada ralada

sal a gosto

Ingredientes do molho:

1 kg tomates tipo italiano maduros

½ xícara (café) de azeite extra virgem

1 unidade dente de alho

2 unidades folhas de louro pequena

½ copo (americano) de vinho branco seco

manjericão a gosto

sal a gosto

pimenta branca a gosto

1 pitada açúcar

Modo de preparo do molho pomodoro:

Faça pequenos cortes em "x" na ponta do tomate e retire o olho. Mergulhe-os em água fervente por 30 segundos, retire a pele e reserve.

Separe as sementes da polpa e corte-as grosseiramente. Depois, passe as sementes e a pele no liquidificador e coe. Reserve.

Aqueça o azeite e refogue o alho inteiro. Junte o tomate, o vinho branco, o suco do próprio tomate e tempere com sal e pimenta. Acrescente manjericão a gosto e deixe cozinhar por 20 minutos.

Acerte a acidez com o açúcar e retire o dente de alho.

Modo de preparo do nhoque:

Asse as batatas com casca e descasque-as ainda quentes. Espere que esfriem um pouco e passe por uma peneira fina.

Incorpore o parmesão e a manteiga e mexa vigorosamente até obter uma massa uniforme.

Espalhe em uma assadeira e deixe descansar até esfriar completamente.

Junte o ovo e ⅓ da farinha e trabalhe a massa com as mãos, até que fique com uma consistência macia, sem grudar nas mãos.

Faça pequenos rolos com a massa, na espessura que desejar, e corte em pedaços pequenos —use o restante da farinha para polvilhar enquanto trabalha.

Cozinhe em água fervente abundante, com sal, e retire assim que subirem à superfície. Sirva com o molho de sua preferência.

Na finalização do prato, se preferir, acrescente pedaços de mussarela de búfala.