Aprenda receita rápida e prática de dadinho de tapioca com melaço de cana

São Paulo

Prato criado pelo chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, o dadinho de tapioca se adequou com facilidade ao cardápio da noite paulistana em bares e restaurantes ao redor da cidade. Isso porque o prato não só é saboroso como também é feito com facilidade e é acompanhado por uma variedade de molhos que moldam seu sabor.

Com a proximidade do happy hour, o chef Thiago Sodré, do Pasquim Bar e Prosa, indica uma receita simples e prática de um dadinho de tapioca acompanhado de melaço de cana.

Fácil e com tempo de preparo de pouco mais de uma hora, a receita leva queijo minas, leite, sal e, claro, tapioca e pode ser feita frita, assada no forno ou ainda na sempre prática airfryer. Confira abaixo a receita completa.

Mocotó - Dadinhos de Tapioca - Divulgação



Dadinho de Tapioca com Melaço de Cana

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: 1h30

Rendimento: 10 unidades

Receita do chef Thiago Sodré, do Pasquim Bar e Prosa

Ingredientes

500g de tapioca granulada

500g de queijo Minas padrão ralado

2 litros de leite

1 colher de sopa de sal

Modo de preparo