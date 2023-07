Veja como fazer uma torta banoffee equilibrada e que nem precisa ir ao forno

São Paulo (SP)

Massa crocante de biscoito, doce de leite, banana e creme batido: essa composição de apenas quatro elementos dificilmente desagrada o paladar de quem não dispensa um docinho pós-almoço. Não à toa, a banoffee (junção das palavras "banana" e "toffee", e não coffee como muitos pensam) conta até com casas especializadas na receita.

Banoffee clássica: sobremesa clássica à base de banana e doce de leite foi criada nos anos 70 pelo chef do restaurante inglês The Hungry Monk, que tentava reproduzir a receita de outro doce - Wellisson Ribeiro/Divulgação

A famosa torta inventada nos anos 70 pelo chef restaurante inglês The Hungry Monk, entretanto, é bem simples de se preparar em casa. A versão do doce assinada pela jornalista e professora de culinária Juliana Ventura, que por anos manteve o blog Aventura na Cozinha nesta Folha, nem precisa ir ao forno. Isso porque ela usa apenas aquela tradicional mistura de bolacha com manteiga para a massa —a farofa úmida pode ser moldada em uma crosta de torta e, depois de gelada, fica perfeita e crocante.

"Outra grande diferença para a maioria das preparações que vemos é que preferi não usar o doce de leite puro no recheio. Isso pode ser feito, mas o sabor muito doce não me agrada. Sendo assim, criei um creme de confeiteiro bem firme com adição de doce leite", explica Ventura. "A parte boa é isso pode ser "regulado" ao gosto do freguês. Você pode usar mais ou menos doce de leite ou até apenas doce de leite na hora de montar sua torta. Paladares menos doces, porém, vão particularmente gostar dessa versão, que não arranha a garganta."

TORTA BANOFFEE

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 pessoas

Ingredientes

200 g de bolacha maisena

100 g de manteiga com sal

4 bananas nanicas

2 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de maisena

2 gemas

300 g de doce de leite

2 colheres (café) de extrato de baunilha

500 g de creme de leite fresco

3 colheres (sopa) de açúcar

Raspas de chocolate meio amargo para finalizar

Modo de fazer