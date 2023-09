Alceu Valença ganha vinho em sua homenagem; veja onde comprar 'La belle de jour'

São Paulo

Um dos maiores sucessos do cantor Alceu Valença, "La Belle de Jour", dá nome a um novo vinho produzido na região do Tejo, em Portugal, pela Quinta da Atela. O rótulo criado para o artista, importado e distribuído pela Wine Concept Brasil já pode ser degustado pelos brasileiros.

O vinho é resultado da parceria entre o compositor pernambucano, a Wine Concept e a vinícola fundada em 1346, que hoje pertence ao ValGrupo. "La Belle de Jour" chega ao mercado nas opções tinto, branco e rosé por R$ 79,90 a garrafa. A criação ficou a cargo do enólogo português Antônio Ventura.

A versão de vinho tinto é obtida a partir do blend de uvas touriga nacional (30%), syrah (30%), castelão (20%) e alicante bouschet (20%), oriundo de uma vinha com cerca de 20 anos. Apresenta uma cor rubi, aromas de frutas vermelhas maduras, notas de menta, com boca suave e taninos sedosos.

O vinho branco é composto pelas uvas Fernão Pires (40%), arinto (35%), sauvignon blanc (15%) e gewurztraminer (10%). Possui aroma que revela notas de frutas de polpa amarela, ligeiro, floral, algumas nuances de lichias, com um final fresco e equilibrado.

Já o "La Belle de Jour Rosé" foi obtido a partir de uvas castelão (100%) provenientes de uma vinha velha com 70 anos e apresenta cor salmão aberta, tem aromas de frutas vermelhas e pequenas bagas, com algumas notas frescas de menta.

A escolha para dar título ao rótulo não ter a ver só com o sucesso da canção "La belle de jour". A ideia é também homenagear Jaqueline Bisset, conhecida como a bailarina da praia de Boa Viagem, que seria a musa inspiradora de Alceu Valença. As garrafas podem ser encontradas para consumo no site da Wine Concept.