Guia dos Vinhos ajuda a escolher rótulos por várias faixas de preço; veja os melhores

São Paulo

O Guia dos Vinhos, nova plataforma que promete ajudar consumidores a escolher os melhores rótulos disponíveis no Brasil de acordo o bolso de cada um, foi lançado nesta segunda-feira (18) por quatro jornalistas especializados na bebida.

Vinhos do Sede 261, da sommelier Daniela Bravin - Foto: Keiny Andrade/Folhapress

Em formato impresso e online, a publicação divide os rótulos pelo tipo de vinho (tintos, brancos, espumantes e rosés) e pelas faixas de preço mais vendidas no país (até R$ 100, de R$ 101 a R$ 200 e de R$ 201 a R$ 300).

Para criar a publicação, os quatro autores —Suzana Barelli, Marcel Miwa, Beto Gerosa e Ricardo Cesar— avaliaram às cegas mais de 500 vinhos de 18 países, como Austrália, Hungria, Alemanha, Portugual e França.

Os provadores deram uma pontuação de 0 a 100 aos vinhos, mas só foram incluídos na lista aqueles que conseguiram mais de 85 pontos.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...

Além do ranking, cada categoria inclui uma lista com os dez melhores. Nos vinhos brancos de até R$ 100, por exemplo, ficou em primeiro lugar o Pizzanato Sauvignon Blanc 2022, produzido no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que sai por R$ 94. Em 2º, o Casillero del Diablo Chardonnay 2020 (R$ 55), do Chile.

No guia, cada rótulo é ilustrado por uma foto da garrafa. Os autores ainda explicam os aromas e sabores dos rótulos, além de sugerir pratos com os quais eles harmonizam bem.

O melhor vinho tinto de até R$ 100, o Pérez Cruz Gran Reserva Carbet Sauvignon 2021 (R$ 72), com toques de pimentão vermelho e baunilha, combina com hambúrgueres e pratos rápidos, segundos os especialistas.

"O diferencial do Guia é que ele é totalmente feito para o consumidor brasileiro de vinhos", diz Ricardo Cesar, um dos autores da plataforma que também escreveu sobre o tema em diferentes jornais e revistas do país.

Segundo Cesar, as publicações que existem no mercado brasileiro sobre a bebida, muitas vezes estrangeiras, listam rótulos que não estão disponíveis no Brasil ou têm preços diferentes do anunciado, o que não é útil ao consumidor.

A nova publicação foi pensada para servir a lógica do consumidor na hora de escolher o vinho, diz. "Essa divisão entre rótulos de até R$ 100, para quem busca algo mais em conta, ou de R$ 300, para ocasiões especiais, já acontece na cabeça do cliente", diz Cesar.

"O guia funciona também como aquele amigo nerd de vinho que conhece bem a bebida e sempre está indicando rótulos aos demais do grupo", brinca.