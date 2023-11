Calor faz sorveterias em SP diminuírem temperatura e lotarem freezers

São Paulo

As sorveterias de São Paulo estão lotadas graças à onda de calor que atinge a capital paulista nesta semana. Os termômetros na faixa dos 37ºC forçam os estabelecimentos a se adaptarem à demanda. As altas temperaturas também influenciam a produção e estoque das sobremesas geladas.

Na Babaê Gelato, aberta neste ano em Pinheiros, a fabricação está em capacidade máxima. Diariamente, são produzidas massas em quantidade para encher os dois freezers da casa, que armazenam 48 cubas de sorvete.

Bolas de sorvete da Damp, no bairro do Ipiranga - Divulgação

"Agora temos a certeza de que vamos vender tudo, não há a preocupação de deixar um estoque baixo, caso não venda", diz Gabriela Guirro, a proprietária. As vendas triplicaram nos últimos dias, ela diz. No fim de semana, que atingiu recorde de temperatura do ano, a Babaê vendeu 1.500 sorvetes.

São cerca de 30 sabores disponíveis. A casquinha com uma bola sai a R$ 18 e com duas, a R$ 20.

Guirro também precisou diminuir a temperatura da vitrine onde ficam as cubas de sorvete, por causa do grande movimento de clientes. Como a vitrine é aberta mais vezes ao dia, a temperatura fica desregulada. O termômetro, em torno de -12ºC a -13ºC, foi ajustado para -18ºC, para manter a consistência da sobremesa.

"Tem que ter jogo de cintura para trabalhar com sorvete. É preciso ter cuidado para não amolecer. Ele precisa se sustentar para servir a bola", diz Dalmira Soares, que produz massas artesanais desde a década de 1970 na sorveteria Damp.

Vitrine de sorvetes da Babaê Gelato, em Pinheiros - Divulgação

O endereço tradicional no bairro do Ipiranga tem feito mais reposições nas cubas na última semana. "A loja está cheíssima", diz Soares. As sobremesas são produzidas todos os dias em uma fábrica próximo à loja. A marca vende ainda para outros estabelecimentos da capital e do litoral paulista.

A casa chega a oferecer até 80 sabores por dia –vendidos por peso, ao preço de R$ 135 o quilo. Opções inusitadas são o destaque, como água de rosas e violeta, mas são aqueles feitos à base de água, como limão e morango, que mais saem em dias quentes como esses.

O mesmo acontece na Babaê, em Pinheiros. "Quanto mais azedo e refrescante o sorvete, mais ele vende", diz a proprietária.

Babaê Gelato

R. Ferreira de Araújo, 281, Pinheiros, região oeste, @babaegelato

Damp Sorvetes

R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, região sul, WhatsApp (11) 97075-4434, @dampsorvetes