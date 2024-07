Veja uma receita fácil de bisteca de porco grelhada para o churrasco

The New York Times

Só quatro temperos são necessários para fazer esta clássica bisteca de porco na grelha da churrasqueira. A maioria das pessoas tem todos em casa: sal, pimenta, páprica e açúcar mascavo. Para um sabor mais intenso, use a páprica defumada.

Bistecas de porco grelhadas para fazer no churrasco - David Malosh/New York Times

Ao comprar as bistecas, procure pedaços com gordura entre os músculos que tenham até 2 cm de espessura.

Bisteca fácil para o churrasco

Tempo: 40 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

2 colheres (chá) de sal kosher

2 colheres (chá) de pimenta-do-reino

2 colheres (chá) de páprica doce ou picante

2 colheres (chá) de açúcar mascavo

4 bistecas de porco com osso ou sem osso (de até 2cm)

Óleo neutro, se necessário

Preparo

1. Em uma tigela pequena, misture o sal, a pimenta, a páprica e o açúcar mascavo. Seque as bistecas de porco com papel-toalha e as coloque em uma assadeira. Tempere ambos os lados com o tempero. Regue levemente as costeletas com óleo em ambos os lados. Deixe descansar em temperatura ambiente enquanto acende a churrasqueira.

2. Acenda a churrasqueira e aqueça em fogo alto. (Observação: Se estiver grelhando as bistecas de porco com mais de 2 cm de espessura, aqueça a churrasqueira em fogo médio-alto, para que tenham tempo suficiente na grelha para cozinhar sem queimar por fora.) Limpe a grelha da churrasqueira com uma escova e unte bem. Dobre um papel-toalha e o mergulhe em uma pequena tigela de óleo. Segurando, passe-o sobre as barras da grelha.

3. Disponha as bistecas de porco diagonalmente nas grades da churrasqueira. Grelhe por 2 minutos, depois gire cada pedaço e grelhe por mais a 2 minutos. (Isso dá às bistecas uma bela marca de grelha e ajuda a cozinhá-las de forma mais uniforme.) Se ocorrerem chamas, simplesmente mova as costeletas para uma seção mais fria da churrasqueira.

4. Quando o fundo das costeletas estiver dourado, vire e grelhe o outro lado da mesma forma. Feche a tampa da churrasqueira (se ela tiver uma). O tempo total de cozimento será de 3 a 4 minutos de cada lado para o ponto médio.

5. Transfira as costeletas para um prato ou pratos e deixe descansar por 3 a 5 minutos antes de servir.