Veja uma receita de salada crocante de melancia com tomate para os dias quentes

The New York Times

Ligeiramente doce e muito saborosa, esta suculenta e colorida salada é perfeita para o calor. Marinar brevemente os tomates ajuda a temperá-los completamente e extrai seus sucos, que dão nota suave e redonda ao vinagre de xerez no molho.

Salada de melancia com tomate e farofa de alice - David Malosh/The New York Times

Observação para aqueles que evitam alice: o peixe na farofa não é obrigatório. Ele se dissolve no óleo, deixando para trás apenas um toque de seu caráter salino e umami.

Sirva o prato como acompanhamento para carnes ou peixes grelhados ou assados. Ou a transforme em refeição adicionando queijo de cabra ou feta esfarelado. A mistura também funciona com uma lata de atum desfiado por cima ou alguns grãos-de-bico misturados.

Salada de melancia com tomate e farofa de alice

Rendimento: 4 porções

Tempo total: 30 minutos

Ingredientes:

500 g de tomates variados, cortados em pedaços de 2,5 cm

1/2 colher (chá) de flocos de pimenta vermelha

1/2 colher (chá) de sal marino

5 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 dente de alho, ralado ou finamente picado

2 alices picados

1/2 xícara de panko

1 1/2 colheres (sopa) de vinagre de xerez

3/4 xícara de melancia em cubos (1,5cm de espessura)

1/2 xícara de azeitonas Kalamata, sem caroço e grosseiramente picadas

1/2 xícara de cebola roxa em fatias finas

1/2 xícara de folhas de manjericão e hortelã frescas rasgadas

Queijo feta ou de cabra, esfarelado por cima (opcional)

Preparo:

1. Adicione os tomates cortados a uma tigela média. Misture 1/4 colher de chá de flocos de pimenta vermelha e uma pitada de sal. Deixe marinar por 15 minutos para extrair os sucos.

2. Enquanto isso, aqueça 2 colheres de sopa de azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione alho, o resto dos flocos de pimenta vermelha, os alices picados e uma pitada de sal. Deixe os peixes fritarem e se dissolverem no óleo por 2 minutos.

3. Misture o panko até que ele forma uma casquinha na mistura de anchova. Torre, mexendo até as migalhas ficarem douradas (cuidado para não queimar o alho), de 2 a 3 minutos. Despeje a mistura em uma tigela, mexendo para esfriar. Prove e tempere com sal, se necessário.

4. Em uma tigela pequena, misture 1/2 colher de chá de sal no vinagre de xerez. Mistura os restantes 3 colheres de sopa de azeite de oliva até que o vinagrete emulsione. Prove e adicione mais sal ou vinagre, se necessário.

5. Adicione a melancia, azeitonas e cebola roxa aos tomates. Misture com um pouco da emulsão de vinagre, adicionando mais gradualmente conforme necessário. O molho deve cobrir bem a salada, mas não dominá-la. Coloque a salada em um prato. Espalhe manjericão e hortelã por cima. Polvilhe com as migalhas de alice e panko no último minuto para que permaneçam crocantes, e adicione queijo feta ou de cabra esfarelado, se desejar.