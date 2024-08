Conheça restaurantes que estão na quarta temporada de 'Emily em Paris'

São Paulo

"Emily em Paris" já está de volta para a quarta temporada na Netflix. A nova leva de episódios é dividida em duas partes com cinco capítulos cada: a primeira teve sua estreia neste mês e a segunda chega à plataforma na quinta, 12 de setembro.

A série, de Darren Star –que também esteve na criação de "Sex and the City"–, dá continuidade aos dilemas vividos por Emily Cooper (Lily Collins) na França. A executiva americana, que é contratada para trabalhar em uma agência de marketing no país europeu, aparece indecisa entre dois pretendentes e recebe conselhos de sua amiga Mindy (Ashley Park).

Da esquerda para a direita: Lily Collins como Emily e Ashley Park como Mindy na quarta temporada da série - https://media.netflix.com

Francês, o chef Gabriel (Lucas Bravo) fica disponível após o término do relacionamento com Camille (Camille Razat), mas espera um filho dela. Já o inglês Alfie (Lucien Laviscount) demonstra não sentir confiança nas atitudes da protagonista. Para ele, a americana ainda é apaixonada pelo cozinheiro, proprietário do restaurante L'Esprit de Gigi.

Famosa pela moda e alta gastronomia, Paris também é palco das histórias de Emily, Mindy, Camille, Gabriel e Alfie. Os cenários que estão no seriado, como cafés e restaurantes, podem ser visitados na capital.

A seguir, conheça oito estabelecimentos que foram locais de gravação da nova temporada de "Emily em Paris".

Bouillon Chartier

Aberto em 1896 pelos irmãos Chartier, adota o lema "uma refeição adequada por uma quantia modesta". O local tem entradas a partir de 1€, (R$ 6,20), pratos principais a partir de 7€ (R$ 43) e sobremesas a partir de 2€ (R$ 12,40). Lá, Emily e Gabriel se reúnem com amigos, também cozinheiros, para jogar dados e beber após o expediente.

7 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris

Café Lapérouse

Na Place de la Concorde, fica o Café Lapérouse. Dentro do Hôtel de la Marine, o espaço traz influências do século 18, estampas coloridas e toques Art Déco, sendo inspirado nas viagens do explorador Lapérouse, homônimo do restaurante. O local tem terraço com vista para a Torre Eiffel. Emily e Mindy escolhem o Café Lapérouse para degustar uma versão de vinho sem álcool e, então, brindar uma taça da bebida tradicional.

2 Pl. da Concórdia, 75008 Paris

Carette

Em frente à Torre Eiffel, na Place du Trocadéro, está o Carette. Inaugurado em 1927 por Jean Carette, hoje é uma das casas de chá mais famosas e procuradas por turistas na capital. No ambiente interno, a decoração é composta por grandes espelhos, lustres e mesas de pedestal de mármore, inspirados nos anos 1930. O menu oferece pratos franceses clássicos, doces e sobremesas, como éclair, crepes, macaroons e pain au chocolat.

4 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris

Caviar Kaspia

Na Place de la Madeleine, encontra-se o Caviar Kaspia. O restaurante parisiense, fundado em 1927 e reformado em 2023, tem frutos do mar frescos, caviar e cartas de vinhos e champanhes. O endereço é palco do encontro de Sylvie (Leroy-Beaulieu), chefe de Emily, com sua mãe (Liliane Rovère).

17 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris

L'Ambroisie

O restaurante, comandado pelo chef Bernard Pacaud, possui três estrelas Michelin e é conhecido por utilizar produtos sazonais. Localizado no bairro do Marais, é cenário de um jantar repleto de reviravoltas no episódio cinco. Sylvie e o marido Laurent (Arnaud Binard) se reúnem com Luc (Bruno Gouery), colega de trabalho da protagonista, e a namorada Marianne (Laurence Gormezano).

9 Pl. des Vosges, 75004 Paris

La Brasserie Des Prés

Inaugurado pelo grupo Nouvelle Garde em 2023, está no coração do Cour du Commerce Saint-André, uma pequena rua que reúne boutiques e restaurantes. A La Brasserie des Prés faz parte da cena de abertura da quarta temporada da série. Lá, Emily e Mindy tomam café enquanto conversam sobre relacionamentos.

6 Cr du Commerce Saint-André, 75006 Paris

Le Noti Club

À noite e à beira do rio Sena, Sylvie encontra seu marido no Le Noti Club. O restaurante, que conta com terraço, fica próximo à Torre Eiffel e coquetéis, drinques e vinhos. Também funciona como ponto de partida para minicruzeiros exclusivos com pequenos barcos elétricos.

6 Port de Suffren, 75007 Paris

Terra Nera

Com uma fachada vermelha tipicamente parisiense, na série, o restaurante do chef Gabriel serve comida francesa e leva o nome de L'Esprit de Gigi (antigo Chez Lavaux). Em Paris, na vida real, o bistrô se chama Terra Nera e oferece pratos italianos.

18 Rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris