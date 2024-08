Ráscal reúne 62 receitas no livro 'Nossos Almoços de Família'

São Paulo

Quem gosta dos pratos do Ráscal, restaurante que serve bufê de inspiração mediterrânea em São Paulo e no Rio de Janeiro, agora pode fazê-los em casa. No livro "Nossos Almoços de Família", Liane Ralston Bielawski e Nadia Pizzo reúnem receitas servidas nos 11 endereços da rede para lanches, almoços e jantares. Elas são co-fundadora e chef-executiva, respectivamente.

Atum com crosta de gergelim do livro de receitas 'Nossas receitas de família' - Roberto Seba/Divulgação

Receitas clássicas de massas, assados, carnes e saladas aparecem nas páginas, com passo a passo que ensina o preparo do zero. No tiramissu, por exemplo, as autoras mostram como fazer tanto o creme mascarpone quanto as bolachas champanhe, embebidas em café, conhaque e açúcar.

Para dias quentes, elas sugerem o atum com crosta de gergelim. As dicas de preparo incluem a espessura da carne do peixe (6 cm), que deve ser selado de forma rápida para manter o interior rosa e fresco.

Além de receitas acompanhadas por fotos de Roberto Seba, a obra traz ensaios de Lalo de Almeida, fotojornalista da Folha. Ele viajou à Terra Roxa, no interior de São Paulo, para retratar pomares e fogões a lenha que fizeram parte da formação de Bielawski. Foi também à Ligúria, na Itália, onde Pizzo nasceu, retratar a produção de azeite.

O livro será lançado na segunda (19) na Livraria Travessa do shopping Iguatemi, onde nasceu o primeiro Ráscal —eleito o restaurante de shopping do ano pelo especial O Melhor de São Paulo Gastronomia.

Nossos Almoços de Família

Autoras: Liane Ralston Bielawski e Nadia Pizzo. Ed.: Ráscal Restaurante. R$ 190 (págs.: 288). Lançamento em 19 de agosto.