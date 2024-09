Nova seção da Folha, Pulo do Gato, vai testar técnicas de cozinha do dia a dia

São Paulo

Acertar o detalhe de uma receita pode ser responsável pelo sucesso ou fracasso de um preparo.

Por isso, a nova seção da Folha chamada Pulo do Gato vai mostrar o passo a passo de técnicas que tiram dúvidas de preparos populares na cozinha. A série, publicada mensalmente, é produzida pela TV Folha.

Para chegar ao Pulo do Gato, dicas sugeridas por chefs serão colocadas em prática pela editora do Guia Folha + Comida, Marília Miragaia, e pelo repórter de Interação e Redes Sociais Andrei Ribeiro.

O primeiro episódio ensina como fazer um ovo frito perfeito —com ou sem a gema molinha, como você preferir.

Uma das recomendações mais importantes nesse preparo é o uso de uma tampa para cobrir a frigideira. Ela vai ajudar a dar o ponto que você deseja à gema e clara. Caso queira mais firme, deixe mais tempo coberto.

Os vídeos serão publicados no site, nas redes sociais do jornal e no canal da Folha no YouTube.



As dicas testadas são de Carole Crema, apresentadora e confeiteira, e de Carlos Siffert, chef consultor e professor da Escola Wilma Kövesi, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, onde as técnicas foram colocadas em prática.

Além dos vídeos, também é possível aprender receitas com o CozinhAÍ, ferramenta que usa inteligência artificial para gerar receitas culinárias da Folha. Para obter receitas, insira eventuais restrições alimentares, defina o tipo de preparo, os ingredientes, quantas pessoas serão servidas e pronto. Você pode optar por um prato principal, uma entrada, um doce ou um lanche rápido





Veja, abaixo, três passos para fazer o ovo frito perfeito.