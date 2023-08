The Town terá o maior McDonald's da América Latina; veja como será

São Paulo

Tudo no festival de música The Town, que começa neste sábado (2), em São Paulo, tem uma escala colossal. Mas além de megapalcos, roda gigante, montanha-russa e tirolesa, o evento no Autódromo de Interlagos vai contar com um McDonald's enorme que, segundo a rede de lanchonetes, será temporariamente o maior da empresa na América Latina.

Mas como vai funcionar essa operação gigantesca? Em uma área de 1.700 m² e cinco cozinhas, o Méqui afirma que pretende abrigar 460 funcionários para atender às cerca de 500 mil pessoas que devem passar pelo festival em cinco dias de evento. A estrutura é quase quatro vezes maior que a construída no Lollapalooza, em março deste ano.

Estrutura do restaurante contará com equipe de 460 pessoas - Divulgação/The Town

Por falar em Lollapalooza, na edição de 2023, o restaurante vendeu cerca de cinco toneladas de McFritas em três dias. A perspectiva é alcançar números ainda maiores no The Town. "Esperamos bater todos os recordes de venda porque é um super evento", diz Ricardo Guedes, vice-presidente de operações da Arcos Dorados, empresa responsável pela gestão do McDonald's no Brasil.

"The Town já nasce grande e com uma projeção nacional importante. O Méqui não poderia ficar de fora disso. Por isso, estamos levando a maior cozinha da América Latina para lá", afirma.

A parceria com o festival rendeu até a criação de um sanduíche novo. O McMelt The Town —com pão australiano, hambúrguer de carne bovina, três onion rings e cheddar em dobro— estará no cardápio do evento e já pode ser encontrado em todas as lojas da rede por tempo limitado.

Além do McMelt The Town, estarão no menu a versão original do Cheddar McMelt e o hambúrguer mais querido do McDonald's, o Big Mac. As McFritas não ficam de fora e poderão ser encontradas tanto no restaurante principal quanto em dois quiosques próximos aos palcos. Será possível comprar só o sanduíche por R$ 22,90, as batatas por R$ 14,90 ou o combo, com os dois, por R$ 35,90.

Com promessa de ser mais sustentável, o McDonald’s aplicou pela primeira vez materiais desmontáveis e reutilizáveis na construção da estrutura do restaurante —a ideia é reduzir o impacto ambiental. Nos quiosques de McFritas, a matéria-prima é madeira com certificação FSC, o que significa que foram extraídas com manejo florestal responsável.

Outra iniciativa da rede é a parceria com o Comida Invisível. A ideia é doar todos os alimentos que perdem valor comercial, mas continuam com qualidade para consumo.