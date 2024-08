Morre o chef francês Michel Guérard, um dos pais da 'nouvelle cuisine'

AFP

Michel Guérard, um dos pais da "nouvelle cuisine" francesa na década de 1970, morreu aos 91 anos, informaram fontes próximas ao chef nesta segunda-feira (19), após informações divulgadas pela imprensa local.



Guérard morreu na madrugada de domingo para segunda-feira em sua casa em Eugénie-les-Bains, no sudoeste do país, informaram à AFP Florence Pelizzari, secretária do cozinheiro, assim como o prefeito da cidade, Philippe Brethes.

O chef Michel Guerard posa na cozinha de seu restaurante Les prés d'Eugénie, em Eugénie-les-Bains, na França - PIERRE ANDRIEU/AFP



À frente do seu restaurante Les Prés d'Eugénie, Guérard conquistou em 1977 as reconhecidas três estrelas Michelin, que manteve ininterruptamente, graças à sua cozinha inovadora e equilibrada.



Guérard e os seus contemporâneos inventores da "nouvelle cuisine", como Paul Bocuse, mudaram de forma radical as receitas da rica cozinha burguesa na França, adaptando-as às preocupações da clientela que queria comer bem, sem engordar.



"Ele foi um grande chef visionário, que soube se adaptar à região junto aos produtores, pecuaristas e agricultores. A França sentirá falta dele", disse à AFP seu amigo e chef Jean Cousseau.



Graças à sua culinária equilibrada, Guérard também ganhou elogios internacionais e foi o primeiro chef capa da revista Time nos Estados Unidos.

Seu credo era "mudar os gestos na cozinha" para aliviar o teor de gordura e açúcar dos molhos e condimentos de seus pratos, sem abrir mão do "sabor como objetivo, que tem como conclusão o prazer". Por exemplo, mudar a receita do bolo Paris-Brest, substituindo o creme de pasteleiro por uma combinação de claras batidas até o ponto de neve "e uma ponta de nata".



"Se você tentar um pouco, poderá conseguir coisas formidáveis, equilibradas e com poucas calorias", disse ele.



Michel Guérard nasceu em 27 de março de 1933. Filho de açougueiros, subiu rapidamente na hierarquia nas cozinhas de prestigiosos estabelecimentos parisienses como o hotel Crillon e o Lido.



Comprou seu primeiro restaurante nos arredores de Paris e, após alguns anos difíceis, ganhou a atenção de celebridades e críticos gastronômicos em seu humilde estabelecimento, onde inventou, entre outras, a "salada maluca" com foie-gras e vinagrete, mistura até então desconhecida.



Conquistou a sua primeira estrela Michelin em 1967. Depois comprou o seu restaurante em Landes (sudoeste), onde estabeleceu a fama internacional.



O seu sucesso e alento para difundir a "cozinha dietética" também o levaram a expandir o seu negócio para o setor termal e a colaborações com grandes multinacionais como a Nestlé.