2 de cada 3 indígenas brasileiros vivem fora de terras demarcadas

A maior parte dos indígenas brasileiros vive fora de territórios demarcados, aponta dados do Censo 2022 divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta segunda-feira (7).

Segundo o levantamento, 1.071.469 indígenas estão nessas condições, o que equivale a 63,27% do total. Dentro dos territórios indígenas existem 622.066 pessoas, ou seja, 36,73%.

Para a pesquisa, o instituto considerou como terras indígenas aquelas declaradas, homologadas ou regularizadas até a data de 31 de julho de 2022. Com este critério, o Censo encontrou 573 terras indígenas, conforme dados da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Equipes do IBGE realizam entrevista de abordagem do Censo 2022 na aldeia indígena Tekoa Itakupe, em São Paulo (SP) - Agencia de Noticias IBGE

O levantamento anterior do IBGE, feito há 13 anos, apresentava a proporção inversa, com a maior parte dos indígenas dentro dos territórios demarcados.

No Censo 2010, foram identificadas 505 terras indígenas reconhecidas. Os dados mostravam que 517,4 mil indígenas residiam em territórios indígenas, o que significava 57,7% do total da população desse grupo.

Ainda em relação a 2010, o número de pessoas indígenas em terras indígenas apresentou um crescimento de 20,23% no levantamento deste ano. Essa comparação, porém, tem algumas limitações, pois foram feitas mudanças metodológicas entre os dois levantamentos.

O instituto trabalhou com três conceitos de localidades indígenas. O primeiro é o das terras indígenas oficialmente delimitadas pela Funai. Os outros dois envolvem os agrupamentos indígenas e as outras localidades indígenas. Ambos são identificados pelo próprio IBGE, e não pela Funai, como no caso das terras oficialmente delimitadas.

No Censo 2022, o IBGE fez a seguinte pergunta em todo o território brasileiro: "a sua cor ou raça é?". As opções de resposta eram branca, preta, amarela, parda ou indígena.

Se uma pessoa estivesse dentro de uma localidade indígena (terra, agrupamento ou outra localidade) e não se declarasse indígena no quesito cor ou raça, o recenseador abria uma segunda questão: "você se considera indígena?".

Em 2010, o IBGE também fez a primeira pergunta sobre cor ou raça em todo o território nacional, incluindo as possibilidades de resposta branca, preta, amarela, parda ou indígena.

A diferença é que, em 2010, a segunda questão –"você se considera indígena?"– só era aberta para brancos, pretos, amarelos e pardos se eles estivessem nas terras indígenas oficialmente delimitadas, e não em todas as localidades indígenas, como é o caso de 2022.

"Quando a gente muda a metodologia, e passa a abrir a segunda pergunta fora das terras, nas localidades mapeadas, a gente dá oportunidade a um número maior de pessoas indígenas de compreender melhor o quesito da autodeclaração. É uma das diferenças", disse Marta Antunes, coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE.

De acordo com ela, o instituto também buscou aprimorar as técnicas de abordagem do Censo 2022 com o objetivo de minimizar as recusas.

O levantamento mostrou também que 689,2 mil pessoas vivem em terras indígenas no Brasil, sendo que 90,26% delas se declararam indígenas —9,74%, o equivalente a 67,1 mil pessoas, são não indígenas, portanto. .

Grande parte dessa população (49,12%) está concentrada no Norte, região na qual as terras indígenas tinham 338,5 mil habitantes (93,49% deles eram indígenas).

Ainda levando em conta apenas a população indígena em terras indígenas, três estados se destacam com a maior presença das pessoas deste grupo social.

Amazonas (149.047), Roraima (71.412), Mato Grosso do Sul (68.534). As três unidades da federação juntas somam 46,46% da população em terras indígena.

A Terra Indígena Yanomami é a maior do Brasil, com 27.152 pessoas. Ela ocupa um território que abarca partes dos estados de Amazonas e Roraima.

A forma usada no Censo para contar quem é indígena é a autodeclaração. Ou seja, quem se define dessa maneira dentro ou fora das localidades.

O Brasil tem quase 1,7 milhão de indígenas, o equivalente a 0,83% da população total no país (203,1 milhões).