Manaus é a cidade com maior população de indígenas do Brasil

Manaus

Batizada em homenagem a uma tribo que vivia na região, Manaus é a cidade com mais indígenas do Brasil —71.713, de acordo com os dados divulgados nesta segunda (7) pelo Censo 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) .

No levantamento anterior, de 2010, a cidade tinha contado 3.837 indígenas. Isso representa um salto de 1.700%. No mesmo período, a população do município cresceu 14,51%.

Mural marca a entrada do Parque das Tribos, maior ocupação indígena de Manaus - Bruno Kelly/Folhapress

O aumento é, em parte, explicado por mudanças metodológicas feitas pelo Censo para conseguir aferir com maior precisão a quantidade de indígenas brasileiros. De acordo com o próprio IBGE, a diferença de números de uma pesquisa para a outra não pode ser interpretada como crescimento populacional.

Além disso, a capital do Amazonas atrai moradores de outros locais por concentrar serviços públicos que não estão disponíveis no interior do estado.

É o caso, por exemplo, de Emília Cabral Wanano, 57, natural de São Gabriel da Cachoeira, cidade no noroeste do estado que tem a segunda maior proporção de indígenas do Amazonas —93,17% da população local se identifica dessa forma, de acordo com o novo Censo. O número se deve, em grande parte, à localização do município, na Terra Indígena Alto Rio Negro.

"A gente veio de São Gabriel para procurar nosso caminho. Tenho dois filhos. Queria que eles viessem [para Manaus] continuar o estudo", disse Emília.

Em números absolutos, o Amazonas tem a maior população indígena entre as unidades federativas do Brasil, com 490.854 pessoas. Isso significa que de cada 10 indígenas brasileiros, três vivem no estado.

Apesar disso, faltam políticas públicas para atender esse contingente da população, diz a pesquisadora Valéria Marques, 52, ela própria indígena do povo baniwa.

"Eu cresci sabendo que eu era indígena, mas não falava. Me empoderei politicamente e como mulher ao entrar para a academia. Percebi que o que sofremos e resistimos era discriminação. Isso dói", afirmou ela, que atualmente estuda o tratamento dado aos indígenas locais durante a pandemia de Covid-19.

Com isso, os indígenas de Manaus vivem, em sua grande maioria, nos bairros periféricos da cidade. Devido ao déficit habitacional da cidade, muitos se reuniram em ocupações. A maior delas é o Parque das Tribos, que foi formada há dez anos e hoje reúne cerca de 750 famílias de três etnias diferentes. O número de moradores é estimado em 5.000 por lideranças.

As ruas do Parque das Tribos são semelhantes às de outros bairros pobres de Manaus, mas com uma presença maior da identidade indígena.

Nesta sexta (4), um indígena oferecia seu trabalho de pintura corporal com tinta de jenipapo em uma esquina do bairro. O grafismo aparece também nas paredes de concreto e madeira. Nas ruas, adultos, adolescentes e crianças conversavam em seus idiomas nativos.

A indígena Eliza Sateré Mawé, de 40 anos, observa Adonias Nascimento 66, durante trabalho de calafetação de uma canoa de madeira usada para pesca na comunidade Parque das Tribos, em Manaus, Amazonas - Bruno Kelly/Folhapress

O Amazonas reconhece 16 línguas indígenas oficialmente, mas nenhuma delas é adotada na única escola instalada na comunidade.

Eliza Sateré-Maué, 40, é uma das primeiras ocupantes do parque. Ainda criança, conta, não indígenas permitiram que o pai dela participasse de uma ocupação que virou o bairro Zumbi. Dormiram em cabana de papelão por dias. Na adolescência, trabalhou como doméstica na casa de uma família de classe média. Para fugir da exploração e constantes humilhações por ser indígena, casou-se.

"A dona da casa me disse que, se eu quisesse mesmo mudar de vida, não tinha que casar com indígena. Para ela, é como se nós indígenas fossemos uma classe de pessoas inferior", disse.

Apesar das dificuldades, ela considera que o Parque das Tribos representa uma retomada do orgulho indígena. "Manaus é território indígena."

Contando com a capital, o estado possui seis dos dez municípios com mais indígenas do Brasil. O segundo lugar da lista é de São Gabriel da Cachoeira (que tem 48.256 indígenas), seguido de Tabatinga (34.497). Aparecem ainda na lista São Paulo de Olivença, Autazes e Tefé.

Em termos proporcionais, o segundo município mais indígena do país fica no estado, é Santa Isabel do Rio Negro, com 96,7%. O primeiro na lista é Uiramutã, em Roraima.

Amaturá e São Paulo de Olivença, ambos no Amazonas, também aparecem entre os municípios que têm mais de 80% da população formada por indígena.

No total, 12,45% da população do estado se identifica como indígena. Só Roraima, com 15,29%, tem uma proporção maior.