Saiba quantos indígenas vivem em sua cidade

Manaus é a cidade com a maior população indígena do Brasil, considerando números absolutos. É o que aponta o Censo 2022. Ao todo, o estudo identificou 71,7 mil desse grupo social na capital do Amazonas.

O levantamento mostra que 4.832 cidades brasileiras possuem indígenas. Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em 2010, o número subiu. Na ocasião eram 4.480.

Censo Indígena, promovido pelo IBGE, faz pesquisa na Aldeia Lagoinha (MS) - Jessica Cândido - 10.ago.22/Agência IBGE Notícias

Outros dois municípios do mesmo estado aparecem na sequência. São Gabriel da Cachoeira, perto das fronteiras com Colômbia e Venezuela, mostrou a segunda maior população indígena do Brasil (48,3 mil), e Tabatinga, a terceira (34,5 mil).

Já a cidade com a maior proporção de indígenas é Uiramutã, em Roraima. Lá, 96,6% da população local é indígena. O município conta com 13,8 mil pessoas, das quais 13,3 mil se autodeclararam indígenas.

Santa Isabel do Rio Negro tem o segundo maior percentual: 96,17%. São Gabriel da Cachoeira tem 93,17%, e Amaturá, 91,95%. Todas cidades do Amazonas.

Confira a população indígena da sua cidades