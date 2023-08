Ônibus com torcida do Corinthians ficou sem freios e tinha pneus carecas, diz polícia

Belo Horizonte

Perícia realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais comprovou falta de freios no ônibus com torcedores do Corinthians que capotou na BR-381 no domingo (20), na volta ao interior de São Paulo após partida do time contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Sete pessoas morreram e ao menos três seguem internadas. No veículo estavam 43 pessoas.

"O ônibus bateu com a velocidade que vinha imprimindo", afirmou o delegado Helton Cota, chefe do Departamento Estadual de Investigações de Crime de Trânsito, em conversa com jornalistas na manhã desta quinta (24). O veículo bateu num barranco antes de capotar. O trecho em que ocorreu o acidente é de descida forte no município de Igarapé, na região metropolitana da capital.

Ônibus que transportava torcedores do Corinthians ficou sem freios, tinha pneus carecas e falta cinto de segurança, conforme a polícia - Divulgação/Bombeiros

A constatação da falta de freios ocorreu, entre outros pontos, porque não há marcas de frenagem na pista, conforme o delegado. Segundo relatos citados pelo delegado, o motorista gritou que estava sem freios momentos antes do acidente.

A perícia apontou várias irregularidades no veículo. Além da falta de autorização para transporte interestadual de passageiros, segundo já confirmado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o ônibus estava também com pneus carecas. Parte dos bancos, conforme o delegado, não tinha cinto de segurança.

Vídeo mostra acidente com ônibus da torcida do Corinthians

Diante do que as investigações apontaram até agora, o delegado disse que a tendência é o indiciamento do motorista do ônibus, que também é dono da empresa que presta o serviço de transporte, por homicídios culposos e lesões corporais culposas. Ele está internado em estado grave.

"Pelo que foi juntado aos autos até o momento, verifica-se que houve negligência por parte do motorista, por falta de cuidados com esses equipamentos obrigatórios", disse o responsável pelas investigações.

A polícia investiga ainda se o motorista consumiu bebida alcoólica. "Temos extraoficialmente essa informação. Pedimos ao hospital o envio de exames realizados para que isso seja verificado", declarou o delegado.

O delegado disse ainda que o motorista tem como antecedente criminal uma lesão corporal culposa também por causa de acidente de trânsito. "Estamos esperando o envio de outras informações sobre o motorista pelo Detran de São Paulo, inclusive em relação à sua CNH [Carteira Nacional de Habilitação]."

O motorista continua internado no Hospital Regional de Betim, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o último boletim médico, divulgado na manhã desta quinta, o motorista, que tem 39 anos, segue no CTI e teve sedação interrompida para avaliação de resposta fisiológica e nível de consciência.

Outros dois torcedores internados no hospital, ambos homens, de 29 e 56 anos, apresentam quadro estável e estão em observação na unidade de clínica cirúrgica. Não há previsão de alta.

Dois torcedores foram internados em Belo Horizonte, um no Hospital de Pronto Socorro João XXIII e outro no hospital particular Mater-Dei. Nenhuma das duas instituições repassa informações sobre o estado de saúde de pacientes.