Falha causa lentidão nos trens da linha 9-esmeralda em São Paulo

São Paulo

Os trens da linha 9-esmeralda da ViaMobilidade circulam com velocidade reduzida desde o início da operação, ainda na madrugada desta quinta-feira (10), em São Paulo.

De acordo com a ViaMobilidade, uma falha de sinalização na região do Grajaú causa o problema. Os trens, desde às 4h26, circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Bruno Covas-Mendes Vila Natal e Autódromo.

Estação Grajaú lotada na manhã desta quinta-feira (10) - Reprodução/TV Globo

Os trens estão extremamente lentos, o que afeta toda a linha. As estações estão cheias e quando os trens chegam já estão lotados e os passageiros não conseguem entrar.

Os usuários reclamam das constantes falhas na linha e da falta de informação sobre como proceder.

O sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) não foi acionado pela companhia e não há previsão de normalização.

A ViaMobilidade afirmou que os técnicos da companhia atuam para normalizar a falha de sinalização na Linha 9-esmeralda. A causa da falha de sinalização ainda está em apuração.

"Das 4h26 às 4h46, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Grajaú e Autódromo. Das 4h46 às 4h51, o trecho foi entre Grajaú e Jurubatuba. A partir de 4h51, entre Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Autódromo", traz nota da concessionária.

Trem lotado na estação Mendes Vila Natal por conta de falha na circulação - Reprodução/TV Globo

Ainda segundo a companhia, os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros nos trens e nas estações.

Por conta da falha da linha 9-esmeralda diversos usuários estão atrasados para chegar ao trabalho, consultas médicas, cursos e demais compromissos.

Nas redes sociais, eles reclamam da situação.

"Será que o pessoal que CLAMAM por privatizações, estão utilizando a linha 9 esmeralda? Goteiras, Falhas, etc", diz Rafael Moraes.

"Mais um dia de problema na linha 9 esmeralda. Estou na estação de Altino e avisaram que devido à falha de sinalização os trem estão com velocidade reduzida", reclama Emerson Santos.